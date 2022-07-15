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    У Дніпрі та Кременчуці пролунали потужні вибухи

    У Дніпрі та Кременчуці пролунали потужні вибухи - У Дніпрі та Кременчуці пролунали потужні вибухи
    У Дніпрі та Кременчуці пролунали потужні вибухи
    фото з відкритих джерел

    Залишайтеся в укриттях до сигналу відбою тривоги

    У Дніпрі ввечері 15 липня чують сильні вибухи під час повітряної тривоги. Людям треба залишатись в укриттях.

    Повітряну тривогу оголосили по всій Україні.

    Місцеві жителі бачать у небі дим та кажуть про 3 – 4 вибухи. Однак могла й працювати ППО.

    Офіційних коментарів влади поки немає.

    У місті кілька пожеж через уламки.

    Мер Дніпра Борис Філатов закликає громадян залишатись в укритті.

    Крім того, кілька «прильотів» зафіксували і в Кременчуці Полтавської області.

    «У Кременчуці пролунали вибухи. Деталі згодом», – написав очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

    Пам’ятайте, фотографувати та знімати на відео «прильоти», якщо такі є, заборонено.

    Нагадаємо, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

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    Теги: росія окупанти війна Дніпро Україна окупація Кременчук #stoprussia
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    У Дніпрі та Кременчуці пролунали потужні вибухи