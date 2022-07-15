За попередніми даними, у Київській області спрацювало ППО

Ввечері 15 липня на Київщині пролунав вибух. Про це повідомили місцеві жителі.

Офіційного підтвердження наразі немає.

Пам’ятайте, фотографувати та знімати на відео «прильоти», якщо такі є, заборонено.

Водночас у Київській області триває повітряна тривога, яка розпочалась о 20.01.

За попередніми даними, у Київській області спрацювало ППО.

Крім Київщини, ввечері 15 липня вибухи було чути у Дніпрі та Кременчуку.

Нагадаємо, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.