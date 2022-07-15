Тероризм не має громадянства, етнічності та релігії

Авторська стаття головного дипломата Туреччини до річниці подій, які названі переворотом

15-16 липня 2016 року у Туреччині відбулися події, які увійшли в історію як спроба державного перевороту, путч. Частина військових спробували захопити стратегічні об’єкти по всій країні, проте їхні дії виявилися невдалими, президент Ердоган зберіг владу.

Головним натхненником путчистів Туреччина назвала Фетхуллаха Гюлена, письменника, релігійного та громадського діяча, опозиційного до президента Ердогана.

Нині Гюлен перебуває у вигнанні у США. Сам він називає переворот підлаштованим владою для того, аби під приводом нейтралізації путчистів провести масштабну зачистку ненадійних елементів в армії та держапараті.

Проте офіційна Анкара наполягає: якби спроба заколоту, влаштованого Гюленом, увінчалася успіхом, сьогоднішня Туреччина була б зовсім іншою – демократії би не існувало.

До чергової річниці тих подій міністр закордонних справ Республіки Туреччина Мевлют Чавушоглу написав авторську статтю, яка сьогодні вийде у ЗМІ в багатьох країнах світу. В Україні право публікації отримав «Главком».

Матеріал є виключно позицією міністра закордонних справ Туреччини.

Увечері 15 липня 2016 року «Терористична організація Фетхуллаха» (FETO) здійснила спробу держаного перевороту, спрямованого проти народу та уряду моєї країни. Їх метою було встановлення радикального фундаменталістського режиму, який був би лояльним лише до його очільника Фетхуллаха Гюлена.

Військові на площі Таксім у Стамбулі

Фото: Reuters

Афілійовані FETO військові підрозділи вийшли з казарм для того, щоб захопити ключові об’єкти, такі як міст через Босфор у Стамбулі, а винищувачі та бойові гелікоптери бомбардували стратегічні цілі, включаючи парламент, президентський квартал, армійські та поліцейські штаби. Тисячі простих людей вийшли на вулиці, щоб зупинити цю безпрецедентно мерзенну спробу заколоту. Заколотники вбили 251 безневинних цивільних осіб, а тисячі отримали поранення. Тієї ночі турецький народ захистив демократію ціною своїх життів.

Щоб зрозуміти те, що сталося, треба зрозуміти справжню сутність FETO. FETO була створена наприкінці 1960-х років як так званий «релігійний рух». Під виглядом розвитку освіти та міжконфесійного діалогу, їй вдавалося приховувати свої зловісні наміри.

Добре сплановане та масштабне проникнення членів та прихильників FETO до армійських, правоохоронних, судових та численних урядових установ, включаючи моє міністерство, відбувалося таємно протягом десятиліть як частина загального плану, фінальна фаза якого відбулася 15 липня 2016 року.

Якби спроба заколоту увінчалася успіхом, сьогоднішня Туреччина була б зовсім іншою. Демократії не існувало б, а основні права і свободи були б припинені на невизначений термін. Нація потрапила б до рук екстремістського уряду.

FETO не лише контролювала значну частину освітніх закладів, але й володіла багатьма фінансовими установами. Їх банківські рахунки поповнювалися провідними членами FETO з промислових та комерційних кіл, а також посадовцями і простими людьми. Багатьох простих людей спокушали робити внески у фінансування FETO шляхом маніпулювання їх порядністю. Величезні доходи, що отримувалися від їх шкіл по всій планеті, таємно спрямовувалися на ці рахунки до початку основних дій.

Після кривавої спроби перевороту 16 липня 2016 року, розпочалася рішуча чистка громадського сектору, включаючи урядові установи та збройні сили, так само як і приватного сектору, від усіх пов’язаних з FETO осіб і компаній. Деяких провідних заколотників було затримано. Іншим вдалося уникнути правосуддя і знайти притулок в інших країнах. Очільник терористичної організації FETO Фетхуллах Гюлен досі мешкає у Сполучених Штатах Америки. Наш уряд протягом кілька років звертався із запитами щодо екстрадиції Гюлена зі Сполучених Штатів, а також членів FETO з європейських країн. На жаль, ці запити не було задоволено до цього часу.

З іншого боку, все більше урядів в усьому світі розуміють ту небезпеку, яку становить ця терористична організація також і для них, і роблять необхідні кроки. FETO також займається такими видами незаконної діяльності, як оформлення фальшивих віз, відмивання грошей і контрабанда зброї. Таким чином, у багатьох країнах члени FETO відсторонені від діяльності у державному і приватному секторах. Багато шкіл, пов’язаних з цією терористичною організацією за кордоном, після 2016 року було передано до турецької фундації Мааріф. Сьогодні школи Мааріф працюють у багатьох країнах і надають відмінну освіту в усьому світі.

Після кривавої спроби перевороту 16 липня 2016 року, розпочалася рішуча чистка громадського сектору

Фото: Reuters

Характер і масштаби боротьби Туреччини проти FETO не відрізняються від тих, що інші країни вели проти організацій, які у рівній мірі тероризували посадовців і простих людей і несли загрозу демократичним цінностям, основним правам і свободам. Туреччина робить те саме, що у минулому робили інші для боротьби з тероризмом. Всі процедури здійснюються у відповідності до закону.

Тероризм не має громадянства, етнічності та релігії. Ця небезпека загрожує всьому людству. Тому відповідь на цю загрозу повинна бути спільна і рішуча. Жодна країна не може дозволити собі вибірково ставитися до терористів, і жодна терористична організація не може кваліфікуватися як «корисна» в залежності від вподобань. FETO несе відповідальність за сотні втрачених життів, а також і за інші тяжкі злочини проти турецького народу. Через шість років після 15 липня 2016 року Туреччина продовжує рішучу боротьбу проти FETO, так само як продовжує боротьбу проти інших терористичних організацій, таких як PKK, PYD-YPG, DHKP-C і ІДІЛ.

Ми очікуємо, що міжнародне співтовариство буде солідарним з Туреччиною у боротьбі проти тероризму.

Мевлют Чавушоглу міністр закордонних справ Республіки Туреччини * Матеріал є виключно позицією міністра закордонних справ Туреччини.



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