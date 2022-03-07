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    Події в Україні

    Окупанти оголошують режим тиші та відкривають «гуманітарні коридори»

    Окупанти запланували вихід цивільних осіб, в тому числі на територію Білорусі&nbsp; - Окупанти оголошують режим тиші та відкривають «гуманітарні коридори»
    Окупанти запланували вихід цивільних осіб, в тому числі на територію Білорусі 
    фото: CNN

    Агресор обіцяє не порушувати гуманітарну операцію

    Міністерство оборони країни-агресора запевняє, що відкриває «гуманітарні коридори» з України у Білорусь та РФ, а також оголошує режим тиші з 10:00 (з 9:00 за Києвом) 7 березня. Про це повідомляють окупаційні ЗМІ.

    «На прохання Макрона до Путіна, збройні сили Російської Федерації з 10.00 (з 9:00 за Києвом) оголошують режим тиші та відкритих гуманітарних коридорів з Києва, Маріуполя, Харкова, Сум», – йдеться у повідомленні.

    Вони обіцяють не порушувати гуманітарну операцію, і нібито контролюватимуть його за допомогою безпілотника.

    Окупанти запланували вихід цивільних осіб, в тому числі на територію Білорусі (з Києва) та Росії (з Маріуполя – до Ростова-на-Дону, з Харкова та Сум – до Білгорода).

    Нагадаємо, міський голова Херсона Ігор Колихаєв просить допомоги з організацією «зеленого коридору» для містян.

    Теги: Білорусь окупанти евакуація #stoprussia
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    Окупанти оголошують режим тиші та відкривають «гуманітарні коридори»