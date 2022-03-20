Хакери зламали Вконтакті. Росіяни дізналися правду про війну
Хакери запустили розсилку повідомлень про перебіг війни в Україні
Популярну соціальну мережу в Росії Вконтакті зламали та розіслали користувачам повідомлення від офіційної групи із правдою про війну в Україні. Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко.
У повідомленні, які отримали росіяни, розповідалося, що Росія вторглася в Україну і вже 25 днів обстрілює наші міста.
У повідомленні зазначається кількість загиблих українців, а також втрати окупантів.
Автори повідомлення закликають росіян виходити на площу своїх міст і вимагати зупинити війну, відставки Путіна.
Також користувачів попередили, що соціальна мережа зламана, а всі дані та листування передані до відповідних органів.
Тих, у кого на аватарках може бути символ «Z», можуть вважати злочинцем і оголосити у міжнародний розшук. Надалі вони можуть бути затримані у будь-якій країні світу.
Також українців просять фіксувати злочини Росії для Міжнародного суду ООН.
До слова, Україна налагоджує експорт в умовах війни.