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    Події в Україні

    Хакери зламали Вконтакті. Росіяни дізналися правду про війну

    Багатьом користувачам надійшло повідомлення від офіційної групи &laquo;ВКонтакті&raquo; - Хакери зламали Вконтакті. Росіяни дізналися правду про війну
    Багатьом користувачам надійшло повідомлення від офіційної групи «ВКонтакті»
    фото: скрін ВКонтакті

    Хакери запустили розсилку повідомлень про перебіг війни в Україні

    Популярну соціальну мережу в Росії Вконтакті зламали та розіслали користувачам повідомлення від офіційної групи із правдою про війну в Україні. Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко.

    У повідомленні, які отримали росіяни, розповідалося, що Росія вторглася в Україну і вже 25 днів обстрілює наші міста.

    У повідомленні зазначається кількість загиблих українців, а також втрати окупантів.

    Автори повідомлення закликають росіян виходити на площу своїх міст і вимагати зупинити війну, відставки Путіна.

    Також користувачів попередили, що соціальна мережа зламана, а всі дані та листування передані до відповідних органів.

    Тих, у кого на аватарках може бути символ «Z», можуть вважати злочинцем і оголосити у міжнародний розшук. Надалі вони можуть бути затримані у будь-якій країні світу.

    Також українців просять фіксувати злочини Росії для Міжнародного суду ООН.

    До слова, Україна налагоджує експорт в умовах війни.

    Читайте також: Україна воює, Європа – дещо непокоїться. Репортаж The Washington Post
    Теги: росія МВС окупанти Антон Геращенко війна путін Україна соціальні мережі окупація #stoprussia
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    Хакери зламали Вконтакті. Росіяни дізналися правду про війну