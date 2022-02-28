Українців просять фіксувати злочини Росії для Міжнародного суду ООН
Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі
«Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії», – ідеться у повідомленні.
Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати:
- Пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;
- Поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;
- Факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;
- Факти захоплення/пограбування вашого майна;
- Факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;
- Факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
- Використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;
- Використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.
До слова, на Поліссі в напрямку Києва ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через р. Ірпінь в районі Демидова.
Президент Володимир Зеленський заявив, що наступні 24 години будуть вирішальними для України у боротьбі із російським вторгненням.