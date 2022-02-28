Українців просять фіксувати злочини Росії для Міжнародного суду ООН

Україна вимагає притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії

Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі

Українців просять фіксувати злочини російських військ для Міжнародного суду ООН у Гаазі. Про це Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації повідомила у Телеграмі.

«Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії», – ідеться у повідомленні.

Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати:

Пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;

Поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;

Факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;

Факти захоплення/пограбування вашого майна;

Факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;

Факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;

Використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;

Використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.

До слова, на Поліссі в напрямку Києва ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через р. Ірпінь в районі Демидова.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступні 24 години будуть вирішальними для України у боротьбі із російським вторгненням.