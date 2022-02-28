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    Українців просять фіксувати злочини Росії для Міжнародного суду ООН

    Україна вимагає притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії - Українців просять фіксувати злочини Росії для Міжнародного суду ООН
    Україна вимагає притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії
    фото: Reuters

    Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі

    Українців просять фіксувати злочини російських військ для Міжнародного суду ООН у Гаазі. Про це Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації повідомила у Телеграмі.

    «Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії», – ідеться у повідомленні.

    Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати:

    • Пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;
    • Поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;
    • Факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;
    • Факти захоплення/пограбування вашого майна;
    • Факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;
    • Факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
    • Використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;
    • Використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.

    До слова, на Поліссі в напрямку Києва ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через р. Ірпінь в районі Демидова.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що наступні 24 години будуть вирішальними для України у боротьбі із російським вторгненням.

    Теги: ООН війна Володимир Зеленський
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    Українців просять фіксувати злочини Росії для Міжнародного суду ООН