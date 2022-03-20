Зеленський звернувся до Кнесету: українці 80 років тому рятували євреїв (відео)

Зеленський зазначив, що українцям сьогодні, як і євреям в ХХ столітті, загрожує тотальне знищення: народу, культури та навіть назви

Російська Федерація намагається знищити український народ подібно до того, як нацистська Німеччина намагалася знищити євреїв. Про це у зверненні до Кнесету заявив президент України Володимир Зеленський.

«Шановний пане Спікере, члени Кнесету. Шановний пане Прем'єр-міністре Беннет, дуже дякую за підтримку.

Шановні члени Уряду Держави Ізраїль, всі присутні, гості, народе Ізраїлю! Українська та єврейська громади завжди були і, я впевнений, будуть дуже переплетеними, дуже близькими. Завжди житимуть поряд. І відчуватимуть разом і радість, і біль. Тому я хочу вам зараз нагадати слова однієї великої киянки, яку ви дуже добре знаєте. Слова Голди Меїр. Вони дуже відомі, їх чули усі. Мабуть, кожен єврей. Багато-багато українців також. І точно не менше – росіян. «Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не дуже багато простору для компромісу». Мені не треба вас переконувати, наскільки переплелися наші історії. Історії українців та євреїв. В минулому, і зараз, у цей страшний час. Ми в різних державах, і абсолютно в різних умовах. Але загроза одна: і у нас, і у вас, – тотальне знищення народу, держави, культури. І навіть імені: України, Ізраїлю.Ми в різних державах, і в абсолютно різних умовах. Але загроза одна і у вас, і в нас – тотальне знищення народу, держави, культури й навіть імені України й Ізраїля», – заявив Зеленський.

За його словами, українцям сьогодні, як і євреям в ХХ столітті, загрожує тотальне знищення: народу, культури та навіть назви. Саме на це спрямована війна, яку розпочала Росія, каже президент.

«Це вторгнення Росії в Україну – не просто військова операція, як це подають у Москві. Це масштабна і підла війна, направлена на знищення нашого народу. Знищення наших дітей, наших сімей. Нашої держави. Наших міст. Наших громад. Нашої культури. І усього, що робить українців українцями. Усього того, що російські війська зараз руйнують. Свідомо. На очах усього світу. Саме тому я маю право на цю паралель і на це порівняння. Нашої історії і вашої історії. Нашої війни за своє виживання і Другої світової війни. Послухайте, що каже Кремль. Просто послухайте! Там звучать навіть терміни – такі, які звучали тоді. І це трагедія. Коли нацистська партія йшла Європою і хотіли знищити все. Знищити всіх. Хотіла підкорити народи. І не залишити від нас, від вас нічого. І навіть імені, і сліду. Вони називали це «остаточним рішенням єврейського питання». Ви памʼятаєте це. І впевнений – ніколи не забудете! Але почуйте, що звучить зараз в Москві. Почуйте, як там кажуть знову ці слова: «Остаточне рішення». Але вже по відношенню, так би мовити, до нас, до «українського питання», – каже Зеленський.

Він нагадав, що 24 лютого 1920 року тому заснували Націонал-соціалістичну робітничу партію Німеччини. Рівно через 102 роки – Росія напала на Україну.

«Народе Ізраїля, ти бачив, як російські ракети ударили по Бабиному Яру. Ти знаєш, що це за земля. Ти бачив, як ракети вдарили по місту Умань, по місту, яке відвідують десятки тисяч ізраїльтян щороку для паломництва на могилу цадика Нахмана. Що залишиться від таких місць після цієї страшної війни?», – запитав Зеленський.

Президент також розкритикував рішення Ізраїлю вимагати електронний дозвіл на в'їзд для українців, а також за відсутність потужних санкцій.

«Я впевнений, що кожне слово мого звернення у ваших серцях відгукується болем. Бо ви відчуваєте, про що я говорю. Але чи можете ви пояснити, чому ми і досі звертаємось до всього світу, до багатьох країн по допомогу? До вас звертаємось про допомогу... Навіть про елементарні візи... Що це? Байдужість? Розрахунок? Або посередництво – без обрання сторони? Я залишу вам вибір відповіді на це запитання. І зауважу лише одне – байдужість вбиває. Розрахунки – вони часто помилкові. А посередництво може бути між державами. Але не між добром і злом», – зазначив Зеленський.

Крім того, президент нагадав лідерам Ізраїлю, що він має сучасну й ефективу систему протиракетної оборони, якою захоплюється увесь світ. І він похвалив державних діячів за вміння боронити свою державу і відстоювати інтереси народу на міжнародній арені. Але закликав поміркувати над тим, чи стане в нагоді інтересам Ізраїлю ігнорування російсько-української війни або мовчазне сприяння агресору.

«Байдужість вбиває, розрахунки часто помилкові, а посередництво може бути між державами, але між добром і злом. Ви точно можете допомогти захистити наше життя, життя українських євреїв. Можна довго запитувати, чому ми не можемо отримати від вас зброю, або чому Ізраїль не ввів потужні санкції проти Росії, чому не тисне на російський бізнес, але відповідь все одно обирати вам, шановні брати і сестри. І вам із цією відповіддю потім жити, народе Ізраїлю. Українці зробили свій вибір. 80 років тому рятували євреїв, і тому серед нас є Праведники народів світу. Народе Ізраїлю, тепер у вас є такий вибір», – завершив президент.