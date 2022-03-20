В бою під Волновахою загинув український футболіст

Нагадаємо, що у Маріуполі пропав безвісти колишній капітан охтирського «Нафтовика» Леонід Боярінцев. Він разом із дружиною Ганною не виходив на зв'язок з 2 березня.

Тренер ФК «Маріуполь» Геннадій Орбу розповів, як вибрався із блокадного міста. «Тільки 16 березня вирвався з блокади та заїхав на безпечну територію. Слава Богу, що живі і здорові разом з сім'єю. 21 день війни я був у Маріуполі – розповів Орба.