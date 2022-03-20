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    В бою під Волновахою загинув український футболіст

    В бою під Волновахою загинув український футболіст

    Шестак був одним із лідерів футбольної команди «Черкаські козаки»

    У бою під Волновахою загинув військовослужбовець Збройних сил України Сергій Шестак. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

    Шестак народився на Чернігівщині, але останні роки проживав у Черкасах. Сергій був одним із лідерів аматорської футбольної команди Черкаських козаків.

    Шестаку було 34 роки.

    У загиблого залишилася дружина та маленька дочка.

    Нагадаємо, що у Маріуполі пропав безвісти колишній капітан охтирського «Нафтовика» Леонід Боярінцев. Він разом із дружиною Ганною не виходив на зв'язок з 2 березня.

    Тренер ФК «Маріуполь» Геннадій Орбу розповів, як вибрався із блокадного міста. «Тільки 16 березня вирвався з блокади та заїхав на безпечну територію. Слава Богу, що живі і здорові разом з сім'єю. 21 день війни я був у Маріуполі – розповів Орба.

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    Теги: росія окупанти НОВИНИ ФУТБОЛУ війна Україна тренер окупація #stoprussia
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    В бою під Волновахою загинув український футболіст