В бою під Волновахою загинув український футболіст
Шестак був одним із лідерів футбольної команди «Черкаські козаки»
У бою під Волновахою загинув військовослужбовець Збройних сил України Сергій Шестак. Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Шестак народився на Чернігівщині, але останні роки проживав у Черкасах. Сергій був одним із лідерів аматорської футбольної команди Черкаських козаків.
Шестаку було 34 роки.
У загиблого залишилася дружина та маленька дочка.
Нагадаємо, що у Маріуполі пропав безвісти колишній капітан охтирського «Нафтовика» Леонід Боярінцев. Він разом із дружиною Ганною не виходив на зв'язок з 2 березня. Тренер ФК «Маріуполь» Геннадій Орбу розповів, як вибрався із блокадного міста. «Тільки 16 березня вирвався з блокади та заїхав на безпечну територію. Слава Богу, що живі і здорові разом з сім'єю. 21 день війни я був у Маріуполі – розповів Орба.
Нагадаємо, що у Маріуполі пропав безвісти колишній капітан охтирського «Нафтовика» Леонід Боярінцев. Він разом із дружиною Ганною не виходив на зв'язок з 2 березня.
Тренер ФК «Маріуполь» Геннадій Орбу розповів, як вибрався із блокадного міста. «Тільки 16 березня вирвався з блокади та заїхав на безпечну територію. Слава Богу, що живі і здорові разом з сім'єю. 21 день війни я був у Маріуполі – розповів Орба.