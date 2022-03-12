Україна налагоджує експорт в умовах війни

За 10 днів березня експортні палати видали 341 сертифікат

Експорт в Україні на тлі війни починає відроджуватися після шокової зупинки від початку вторгнення. Про це повідомив Михайло Непран – перший віце-президент Торгово-промислової палати України.

«Пішли дзвінки від експортерів – про те, як можна оформити сертифікати походження? Які палати працюють? Який порядок ? Поспілкувався з колегами – виявляється за 10 днів березня палати видали 341 сертифікат. Багато це чи мало? Давайте проаналізуємо: В порівнянні з довоєнним часом це близько 20 відсотків. Чим викликано таке падіння? Звісно військові дії. Закриття портів, головний логістичний пункт, і звичайно заборона експорту продуктів харчування. А це близько 60 відсотків експорту до війни», – написав Непран.

Він зауважив, що «шок пройшов. Робота потрошки відновлюється. Значить буде валюта, яка так нам необхідна».

І ще раз до уваги експортерів – продовжують працювати Донецька, Дніпропетровська, Вінницька, Волинська, Івано Франківська, Закарпатська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька палати.

«Ви можете звернутися незалежно від вашого місця розташування, до будь-якої, зручної для вас палати. І ще один важливий момент – фахівці палат вже почали, там де є можливість, фіксувати втрачені матеріальні активи, склади, продукція, в результаті російської агресії. Особливо, якщо у вас є зобов'язанням перед зарубіжними партнерами», – зауважив він.

Нагадаємо, санкції проти Росії, яка розв’язала жахливу війну в Україні, повністю знищать економіку окупаційної країни. Наразі готується новий пакет санкцій ЄС. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого звернення.

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