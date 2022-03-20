Власникам житла, які безкоштовно прихистили біженців, компенсують комуналку

Власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримають приблизно 450 грн на місяць за кожну особу для компенсації витрат на комуналку

Кабінет Міністрів схвалив виплату компенсації комунальних витрат для українців, які безкоштовно прихистили у себе внутрішньо переміщених людей. Про це у своєму зверненні сказав міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

«На сьогодні вже тисячі мешканців регіонів, де відносно спокійно, прийшли на допомогу нашим громадянам, які покинули свої домівки через війну. Вчора уряд прийняв рішення, яке спрямоване на підтримку саме таких власників житла, які приймають у своїх домівках безкоштовно», – сказав Чернишов.

За його словами, українці, які безкоштовно прихистили переселенців, отримуватимуть близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу для компенсації комунальних витрат.

Чернишов пояснив, що органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житла, доступного для розміщення. Власник житла, в якому є місце для прийому переміщених людей, може звернутися до місцевої влади із відповідною заявою.

У міністерстві наголошують, що розселення в житло відбуватиметься лише за згодою власників, які погодилися надати прихисток.

«Щомісячно власники житла, які безкоштовно прийняли у своїх будинках переміщених осіб, отримуватимуть виплату з бюджету через органи місцевого самоврядування», – підсумували у відомстві.

Крім того, за дорученням президента України Кабінет міністрів розробив соціальний пакет для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Чернишов повідомив, що у цьому пакеті документів врегульовуються питання соціальних виплат, працевлаштування, а також розміщення осіб, які втратили або вимушено покинули своє житло.

Нагадаємо, у мережі ширяться чутки про нібито гарантоване державою анулювання сплат комунальних платежів, банківських кредитів та послуг мобільного зв’язку під час війни з російськими окупантами. Центр протидії дезінформації при РНБО України відповів на них.

Раніше експертка з питань в галузі ЖКГ Христина Ненно зазначила, що не потрібно платити за комуналку, якщо немає такої можливості.

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