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Мелітополь: на аеродромі прогримів потужний вибух (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мелітополь: на аеродромі прогримів потужний вибух (відео)
На Запоріжжі знову «бавовна»
фото з соцмереж

Ймовірно, у Мелітополі горять рашистські склади

У тимчасово окупованому Мелітополі, ймовірно, знову горять склади рашистів. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

«Окупанти у Мелітополі явно заздрять Чорнобаївці, тож палять і палять на аеродромі. Щойно там зафіксований потужний вибух. Маємо надію, що рашисти пішли у мінус, як і їхня техніка. Чекаємо на гарні новини від ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Запоріжжі сьогодні вбито заступника так званого «глави адміністрації» окупованого Бердянська Олега Бойка разом з його дружиною, яка очолювала виборчу комісію з проведення «референдуму».

До слова, триває 205-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках, утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: вибух ворог окупанти рашисти Мелітополь

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