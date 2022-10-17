Забирають посеред вулиці. Рашисти примусово мобілізовують мелітопольців

За словами мера, спершу мобілізують колаборантів та лояльних до окупаційної адміністрації жителів

Росіяни вже примусово мобілізували три тисячі мешканців в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

«Можуть просто посеред вулиці людей забирати, вести у військкомат або у комендатуру. І там відпускають, але одразу ставлять на облік. І є приклади, коли забирали також в армію. В цілому в Мелітополі вже забрали три тисячі мешканців у якісь псевдодобровольчі батальйони», – повідомив Федоров.

Серед перших мобілізованих за вищезгаданою процедурою – колаборанти та лояльні до окупаційної адміністрації жителі, що отримали російські паспорти. Їх можуть зупинити на блокпосту, вивести з машини та відразу відправити в окопи.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомляв, що окупанти тримають у заручниках на блокпосту чотири тисячі людей, які хочуть виїхати до Запоріжжя. В автівках на холоді та без нормальної їжі залишаються тисячі людей, які хочуть виїхати з окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей. Однаке змушені у відчаї вертатися додому.

Разом з тим у єдиному населеному пункті, через який можна виїхати з тимчасово захоплених територій України до Запоріжжя, – Василівці, загарбники будують «державний кордон»

Як повідомлялося, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не зміг відповісти, у яких межах країна-терористка анексувала тимчасово окуповану територію Херсонської та Запорізької областей.