Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Забирають посеред вулиці. Рашисти примусово мобілізовують мелітопольців

Альона Боженко
glavcom.ua
Забирають посеред вулиці. Рашисти примусово мобілізовують мелітопольців
У Мелітополі мобілізували до російської армії три тисячі місцевих чоловіків
фото ілюстративне

За словами мера, спершу мобілізують колаборантів та лояльних до окупаційної адміністрації жителів

Росіяни вже примусово мобілізували  три тисячі мешканців в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

«Можуть просто посеред вулиці людей забирати, вести у військкомат або у комендатуру. І там відпускають, але одразу ставлять на облік. І є приклади, коли забирали також в армію. В цілому в Мелітополі вже забрали три тисячі мешканців у якісь псевдодобровольчі батальйони», – повідомив Федоров.

Серед перших мобілізованих за вищезгаданою процедурою – колаборанти та лояльні до окупаційної адміністрації жителі, що отримали російські паспорти. Їх можуть зупинити на блокпосту, вивести з машини та відразу відправити в окопи.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомляв, що окупанти тримають у заручниках на блокпосту чотири тисячі людей, які хочуть виїхати до Запоріжжя. В автівках на холоді та без нормальної їжі залишаються тисячі людей, які хочуть виїхати з окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей. Однаке змушені у відчаї вертатися додому.

Разом з тим у єдиному населеному пункті, через який можна виїхати з тимчасово захоплених територій України до Запоріжжя, – Василівці, загарбники будують «державний кордон»

Як повідомлялося, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не зміг відповісти, у яких межах країна-терористка анексувала тимчасово окуповану територію Херсонської та Запорізької областей.

Теги: окупанти мобілізація Іван Федоров

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Мелітополі пролунали вибухи
Вибухи у Мелітополі. Мер повідомив про «бавовну»
14 жовтня, 23:42
Окупанти безуспішно намагаються відновити військову базу
Чотири вибухи й детонація: на військовій базі росіян у Мелітополі сталася «бавовна»
15 жовтня, 08:59
В окупованому Мелітополі початок опалювального сезону під загрозою
У Мелітополі опалювальний сезон під загрозою, – мер
Вчора, 04:57

Події в Україні

Забирають посеред вулиці. Рашисти примусово мобілізовують мелітопольців
Забирають посеред вулиці. Рашисти примусово мобілізовують мелітопольців
У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)
У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)
Місія в Оленівку. Червоний Хрест повідомив, коли відвідає колонію
Місія в Оленівку. Червоний Хрест повідомив, коли відвідає колонію
Росія заблокувала сайт проєкту «Хочу жить» для військових РФ
Росія заблокувала сайт проєкту «Хочу жить» для військових РФ
Втрати ворога: ЗСУ на півдні знищили ворожий «Тор» і пів сотні військових
Втрати ворога: ЗСУ на півдні знищили ворожий «Тор» і пів сотні військових
Обстріл Миколаївщини. Рашисти вдарили дронами по фармацевтичному складу
Обстріл Миколаївщини. Рашисти вдарили дронами по фармацевтичному складу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
ЗСУ вперше у світі знищили нову російську зенітно-ракетну систему
23K
Мобілізовані розстрілюють зеків: окупант розповів, як працюють «заградзагони» (аудіо)
21K
Соратник Зеленського поставив діагноз Китаю
19K
Путінський радник та ідеолог Глазьєв несподівано прозрів
19K
Хворий окупант розповідає дружині, як рятується уринотерапією (аудіо)
17K
Влада Китаю закликала своїх громадян терміново покинути Україну

Новини

ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
14 жовтня, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
14 жовтня, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
14 жовтня, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
13 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту