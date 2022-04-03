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    Події в Україні

    Харківщина: окупанти під час відступу губили черевики та шапки-вушанки (фото)

    Окупанти тікали, капці погубили - Харківщина: окупанти під час відступу губили черевики та шапки-вушанки (фото)
    Окупанти тікали, капці погубили
    фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

    Генштаб оприлюднив фото зі звільненої від рашистів території

    Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив фото зі звільненої від російських окупантів території Харківщини.

    На знімках видно, що у деяких випадках під час відступу загарбники тікали навіть босі та без шапок-вушанок.

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    Харківщина: окупанти під час відступу губили черевики та шапки-вушанки (фото)
    Харківщина: окупанти під час відступу губили черевики та шапки-вушанки (фото)
    Харківщина: окупанти під час відступу губили черевики та шапки-вушанки (фото)
    Харківщина: окупанти під час відступу губили черевики та шапки-вушанки (фото)
    Харківщина: окупанти під час відступу губили черевики та шапки-вушанки (фото)

    «Припускаємо що було «жарко», наші воїни це робити вміють», – коментують у Генштабі.

    Нагадаємо, минулої доби рятувальники Харківського гарнізону здійснили 79 оперативних виїздів, з яких 28 – на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

    Раніше Генштаб повідомляв, що на Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку.

    Як відомо, триває 38 доба повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на територію України. З 24 лютого по 2 квітня ворог втратив близько 17800 осіб особового складу та 143 літаки.

    Також сили спротиву у Чернігівській області захопили декілька одиниць ворожої техніки.

    Теги: Харків росія окупанти війна Генштаб Харківщина рятувальники Україна місто окупація час #stoprussia
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    Харківщина: окупанти під час відступу губили черевики та шапки-вушанки (фото)