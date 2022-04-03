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    Економіка та фінанси

    Офіс президента повідомив про шляхи підтримки економіки в умовах воєнного часу

    За словами Кирила Тимошенка, перехід на спрощену систему оподаткування відбудеться у квітні - Офіс президента повідомив про шляхи підтримки економіки в умовах воєнного часу
    За словами Кирила Тимошенка, перехід на спрощену систему оподаткування відбудеться у квітні

    Ключовим питанням залишається забезпечення аграріїв пальним

    В ході наради Президента Володимира Зеленського з економічними блоками Офісу глави держави та Кабінету Міністрів було розглянуто шляхи залучення коштів до економіки України. Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

    За даними Мінфіну, на місяць воєнних дій Україна витрачає приблизно $10 млрд. На нараді обговорили джерела фінансування витрат, зокрема власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів.

    Крім цього, в ході наради ОП спільно з Кабінетом Міністрів опрацював й інші шляхи розвитку української економіки.

    «Розглядаємо перехід на спрощену систему оподаткування. Забезпечуємо проведення посівної», – розповів Тимошенко.

    За його словами, перехід на спрощену систему оподаткування відбудеться у квітні.

    Іншим ключовим питанням залишається забезпечення аграріїв пальним. Були розглянуті шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією.

    «Разом з Кабінетом Міністрів працюємо, щоб українська економіка розвивалася навіть в умовах воєнного часу», – підкреслив Тимошенко.

    Як раніше повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, до проведення посівної кампанії в Україні долучиться неурядова організація World Central Kitchen. Організація планує збирати фінансову допомогу для українських сільгоспвиробників, допомагати в поповненні насіннєвого фонду, закуповувати добрива та агрохімікати.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Офіс президента #stoprussia
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    Офіс президента повідомив про шляхи підтримки економіки в умовах воєнного часу