На Харківщині – численні пожежі через обстріли, є поранені (фото)

У місті Лозова, після ворожого обстрілу, зайнялись декілька приватних житлових будинків

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону здійснили 79 оперативних виїздів, з яких 28 – на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Найбільша з таких сталася вранці у Московському районі міста Харкова. Горіли 14 квартир з 4-го по 9-й поверхи житлової дев'ятиповерхівки. Також масштабна пожежа була вночі у Харківському районі області. Горіли складські приміщення. Загальна площа пожежі склала близько 400 кв.м. Також горіли складські приміщення на площі 500 квадратів у Немишлянському районі міста Харкова», – інформує ДСНС.

У місті Лозова, після ворожого обстрілу, зайнялись декілька приватних житлових будинків, трансформаторна підстанція та складська будівля. Осколкові поранення отримало щонайменше 5 осіб. Їх було госпіталізовано до районної лікарні.

Піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 95 боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, за добу 1 квітня російські війська нанесли близько 39 ударів із артилерії, мінометів, танків, РСЗВ по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки.

Раніше Генштаб повідомляв, що на Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку.

Нагадаємо, триває 38 доба повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на територію України. З 24 лютого по 2 квітня ворог втратив близько 17800 осіб особового складу та 143 літаки.

Нагадаємо, сили спротиву у Чернігівській області захопили декілька одиниць ворожої техніки.