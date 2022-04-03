Росія посилено качає газ в ЄС, попри відмову європейців платити рублями

Країни Балтії відмовляються від російського газу

Заявка «Газпрому» на транзит через Україну залишилася максимальною на тлі похолодання. Про це пише «Интерфакс».

Російська агенція зазначила, що завантаження українського газотранспортного коридору в суботу, 2 квітня збереглося на максимальному рівні довгострокового контракту (40 млрд куб. м на рік, або 109 млн куб. м на добу). Номінація на 3 квітня становить 108,4 млн. куб. м газу, заявка на 2 квітня була 108,1 млн. куб. м.

Фізичний потік газу газопроводом «Ямал-Європа» (транспортує газ через Білорусь і Польщу до Німеччини) на вході в ГТС ФРН увечері в п’ятницю, 1 квітня зупинився. Більшість суботи польсько-німецький відрізок труби, за роботою якого уважно стежить світова преса, також простояв з нульовим потоком в обидва напрямки.

Разом з тим, з початку квітня до країн Балтії – Латвії, Литви та Естонії – більше не надходить природний газ з Росії. Як пояснив голова правління оператора системи природного газу АТ Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдіс Барісс, заява Росії про те, що за природний газ можна буде розраховуватися тільки в російських рублях, стала сигналом про необхідність різко скоротити поставки з Росії.

Як відомо, з квітня діє запроваджений указом президента Росії новий порядок оплати постачання російського газу – з обов'язковою конвертацією валюти контрактів у рублі через «Газпромбанк». Поки що європейські покупці газу «Газпрому» зберігають практично колишні заявки на відбір газу, констатувала агенція «Интерфакс».