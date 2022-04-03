  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Верещук назвала кількість голів українських громад, що перебувають у полоні

    Україна просить міжнародні організації допомогти зі звільненням полонених - Верещук назвала кількість голів українських громад, що перебувають у полоні
    Україна просить міжнародні організації допомогти зі звільненням полонених
    фото з відкритих джерел

    Міністерка також поінформувала про звірства окупантів на Київщині

    Станом на 3 квітня у полоні перебувають 11 голів місцевих громад із Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

    «Ми інформуємо про них, як і про інших зниклих цивільних громадян Міжнародний Комітет Червоного Хреста, ООН, всі можливі організації і закликаємо всіх, від кого це залежить, зробити все можливе, щоб наші цивільні – мери, священники, журналісти, активісти – були визволені», – сказала Верещук.

    Міністерка також поінформувала про звірства окупантів на Київщині.

    «Після звільнення території Київської області від окупантів ми дізналися про вбивство старости села Мотижин Ольги Сухенко. Вона, на жаль, була вбита в полоні російськими нелюдами. Це є військовим злочином, винні обов’язково будуть покарані відповідно до міжнародного гуманітарного права», – розповіла Верещук.

    Раніше повідомлялося, що міського голову Берислава, що на Херсонщині, Олександра Шаповалова відпустили з російського полону.

    Також відомо, що рашисти викрали на Харківщині сільського голову Циркунів Миколу Сікаленка.

    Також нагадаємо, що у Мелітополі окупанти викрали чотирьох журналістів.

    Напередодні рашисти викрали першого заступника міського голови Енергодара. Іван Самойдюк не виходить на зв'язок.

    За даними МЗС росіяни вивезли з окупованих територій понад 2,3 тис. дітей. У МЗС наголошують, що примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення.

    Теги: МЗС росія окупанти ООН війна вбивство викрадення активісти Україна населення окупація Ірина Верещук звільнення #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Верещук назвала кількість голів українських громад, що перебувають у полоні