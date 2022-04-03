Верещук назвала кількість голів українських громад, що перебувають у полоні

Міністерка також поінформувала про звірства окупантів на Київщині

Станом на 3 квітня у полоні перебувають 11 голів місцевих громад із Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Ми інформуємо про них, як і про інших зниклих цивільних громадян Міжнародний Комітет Червоного Хреста, ООН, всі можливі організації і закликаємо всіх, від кого це залежить, зробити все можливе, щоб наші цивільні – мери, священники, журналісти, активісти – були визволені», – сказала Верещук.

Міністерка також поінформувала про звірства окупантів на Київщині.

«Після звільнення території Київської області від окупантів ми дізналися про вбивство старости села Мотижин Ольги Сухенко. Вона, на жаль, була вбита в полоні російськими нелюдами. Це є військовим злочином, винні обов’язково будуть покарані відповідно до міжнародного гуманітарного права», – розповіла Верещук.

Раніше повідомлялося, що міського голову Берислава, що на Херсонщині, Олександра Шаповалова відпустили з російського полону.

Також відомо, що рашисти викрали на Харківщині сільського голову Циркунів Миколу Сікаленка.

Також нагадаємо, що у Мелітополі окупанти викрали чотирьох журналістів.

Напередодні рашисти викрали першого заступника міського голови Енергодара. Іван Самойдюк не виходить на зв'язок.

За даними МЗС росіяни вивезли з окупованих територій понад 2,3 тис. дітей. У МЗС наголошують, що примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення.