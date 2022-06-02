Військові знищили майже 31 тис. окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку

Від початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили 1363 танки та ліквідувати 30850 окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько 30850 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1363 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 3354 (+11) од,

артилерійських систем – 661 (+2) од,

РСЗВ - 207 (+0) од,

засоби ППО - 95 (+1) од,

літаків– 210 (+2) од,

гелікоптерів– 175 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 521 (+2),

крилаті ракети - 120 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2325 (+35) од,

спеціальна техніка - 51 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані втрат уточнюються.

До слова, триває 99-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.