Himars: у чому особливість зброї та як вона допоможе подолати ворога

Himars розробляли впродовж 1996-2000, а експлуатувати стали з 2005

1 червня Пентагон опублікував список зброї 11-ого пакету військової допомоги, яку нададуть Україні. Серед них реактивні системи залпового вогню Himars M142. У чому особливості цієї зброї та як вона може помогти подолати ворога.

Himars M142 (High Mobility Artillery Rocket System) – це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Вона вважається більш мобільною, ніж M270 MLRS — ще одна РСЗО, яка є на озброєнні США, тому що за основу використовується 6-ти колісна вантажівка, а не гусенична база.

Himars розробляли впродовж 1996-2000, а експлуатувати стали з 2005. Вага – 16,25 т, висота – 3,2 м. Система розрахована на 3-х людей: водій, навідник та командир. Перезаряджається система екіпажем приблизно за хвилину без допомоги інших транспортних засобів. Транспортувати Himars можливо літаком С-130 або більшими, а також морськими суднами.

Система стріляє 227-мм ракетами з GPS-керуванням і випускає до 6 ракет за раз або одну балістичну ракету ATACMS. У залежності від модифікації вона може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

«Отримавши Himars, ви підвищите та посилите здатність своєї армії знищувати російську армію. Ви збільшите кількість боєприпасів та ймовірність завдати шкоди. Це абсолютно дивовижна зброя, яка може знищити цінні цілі російської армії», – пояснює литовський військовий експерт Даріус Антанаітіс.

Антанаітіс зазначає, що росіяни використовують величезну кількість артилерійського вогню і завдати удару у відповідь не так легко. З Himars українські військові матимуть можливість це зробити на більш далекій відстані, ніж росіяни зможуть до них дістатися.

«Тільки уявіть собі, що у росіян є командний пункт, навіть аеродром десь у тилу позиції, я б сказав, 50 км, і позиція дивізійного рівня. У цьому випадку Himars зможуть легко її вразити. Інший момент, подивімось на острів Зміїний. Ви також, ймовірно, зможете вразити російських окупантів на цьому острові», – додає Антанаітіс.

Українська влада запевнила, що застосовуватися зброя буде лише на російських об'єктах усередині України, не запускаючи ракети на територію Росії.

На сьогодні Україна потребує більше важкого озброєння: високоточні ракети, ППО та реактивні системи залпового вогню MLRS.

Як повідомлялося, США передадуть Україні системи ППО Patriot, що допоможуть закрити небо. До слова, про необхідність розміщення зенітних ракетних комплексів Patriot на території України голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв у інтерв’ю журналу Time ще у квітні минулого року.