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    Легендарний футболіст Пеле звернувся до Путіна

    Пеле востаннє бачився з Путіним особисто у 2017 році в Москві - Легендарний футболіст Пеле звернувся до Путіна
    Пеле востаннє бачився з Путіним особисто у 2017 році в Москві
    фото:Reuters

    Пеле: «Зупиніть це вторгнення. Не існує аргументів, які могли б виправдати насильство»

    Легендарний бразильський футболіст Пеле закликав російського диктатора Володимира Путіна зупинити розпочату війну в Україні. Своє звернення футболіст написав в Інстаграм.

    «Я хочу використати сьогоднішню гру як можливість звернутися з проханням: зупиніть це вторгнення. Не існує аргументів, які могли б виправдати насильство. Цей конфлікт є злим, невиправданим і не приносить нічого, крім болю, страху, жаху і мук», – написав Пеле.

    До слова Пеле зустрічався з Путіним у 2017 році в Москві під час Кубка конфедерацій – змагання, яке проводиться перед чемпіонатом світу з футболу. Тоді Путін назвав Пеле одним зі своїх улюблених гравців. «Коли ми зустрічалися в минулому та обмінювалися усмішками, які супроводжувалися довгим рукостисканням, я ніколи не думав, що одного разу ми будемо так розділені, як сьогодні», – написав Пеле.

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    Нагадаємо, у середу, 1 червня, збірна України з футболу провела півфінальний поєдинок кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі. Українські футболісти перемогли у боротьбі за путівку на світову першість збірну Шотландії з рахунком 1:3.

    Як повідомлялося, 20 квітня легендарного бразильського футболіста, триразового чемпіона світу Пеле знову відправили до лікарні. За інформацією джерела, ексгравця госпіталізовано до клініки в Сан-Паулу, де кількома місяцями раніше проходив сеанси хіміотерапії.

    Теги: росія окупанти війна путін Збірна України Україна окупація Пеле #stoprussia
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    Легендарний футболіст Пеле звернувся до Путіна