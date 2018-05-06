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    Події в Україні

    Харківська поліція покарала фаната за вибух петарди на футбольному матчі

    Подія сталася на стадіоні Металіст під час гри між командами «Шахтар»-«Зоря»
    У Харкові поліцейські притягли до відповідальності уболівальника, який підірвав петарду під час футбольного матчу. Про це інформує поліція Харківщини. Подія сталася на стадіоні Металіст під час гри між командами «Шахтар»-«Зоря». Ніхто з громадян не постраждав. Поліцейські одразу затримали 23-річного правопорушника. За
    • Сьогодні, 10:07
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    Подія сталася на стадіоні Металіст під час гри між командами «Шахтар»-«Зоря»

    У Харкові поліцейські притягли до відповідальності уболівальника, який підірвав петарду під час футбольного матчу. Про це інформує поліція Харківщини.

    Подія сталася на стадіоні Металіст під час гри між командами «Шахтар»-«Зоря». Ніхто з громадян не постраждав. Поліцейські одразу затримали 23-річного правопорушника.

    За даним фактом складено адміністративний протокол за статтею 195-6 (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Нагадаємо, троє підлітків на Полтавщині потрапили до лікарні через вибух саморобної піротехніки.

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