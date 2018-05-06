Харківська поліція покарала фаната за вибух петарди на футбольному матчі

Подія сталася на стадіоні Металіст під час гри між командами «Шахтар»-«Зоря»

У Харкові поліцейські притягли до відповідальності уболівальника, який підірвав петарду під час футбольного матчу. Про це інформує поліція Харківщини. Подія сталася на стадіоні Металіст під час гри між командами «Шахтар»-«Зоря». Ніхто з громадян не постраждав. Поліцейські одразу затримали 23-річного правопорушника. За



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Подія сталася на стадіоні Металіст під час гри між командами «Шахтар»-«Зоря»

У Харкові поліцейські притягли до відповідальності уболівальника, який підірвав петарду під час футбольного матчу. Про це інформує поліція Харківщини.

Подія сталася на стадіоні Металіст під час гри між командами «Шахтар»-«Зоря». Ніхто з громадян не постраждав. Поліцейські одразу затримали 23-річного правопорушника.

За даним фактом складено адміністративний протокол за статтею 195-6 (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, троє підлітків на Полтавщині потрапили до лікарні через вибух саморобної піротехніки.