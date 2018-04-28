Від нічного вибуху в Києві загинув журналіст - ЗМІ
- Вчора, 23:33
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Мосійчук заявив, що загиблий і поранений були один одному вітчимом і пасинком
Від вибуху гранати у Дарницькому районі Києва в ніч на суботу загинув 45-річний журналіст Віталій Кукса.
Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на власні джерела.
Видання пише, що Кукса був мобілізований і служив у зоні АТО зв'язківцем, багато писав про війну і на військові теми, публікувався в багатьох українських виданнях. Також він працював начальником Управління по зв'язках з громадськістю та ЗМІ в Держспецзв'язку. Останнім часом офіційно був безробітним.
Джерела також повідомили ім'я потерпілого - це 24-річний Андрій Сіроштан. Офіційного місця роботи не має. Саме він, за даними джерел, перебував за кермом.
Також джерела повідомляють, що граната розірвалася в руках у Кукси, а в машині знайшли пусковий важіль гранати. Причиною подій нібито став сімейний конфлікт.
Нардеп Ігор Мосійчук написав у Facebook, що, за його даними, загиблий і поранений були один одному вітчимом і пасинком. І нібито з'ясовували стосунки за допомогою гранати.
Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва унаслідок вибуху автомобіля одна людина загинула, ще одна постраждала.