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Гатили з важкої артилерії: росіяни обстріляли два міста на Дніпропетровщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Гатили з важкої артилерії: росіяни обстріляли два міста на Дніпропетровщині
фото: Генштаб

Внаслідок ворожих обстрілів люди, на щастя, вціліли

Сьогодні вночі російські загарбники обстріляли два міста на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожих атак постраждали будинки, господарські будівлі та газопровід в одному з населених пунктів. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

«Двічі російська важка артилерія накрила вогнем нічну Нікопольщину… Завдала ударів по двох містах – Нікополю та Марганцю», – йдеться у повідомленні.

Чиновник зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів люди, на щастя, вціліли.  «У Нікополі російські снаряди понівечили приватні будинки, господарські споруди та газогін. У Марганці наслідки обстрілу з'ясовуються», – розповіли голова ОВА.

В інших районах Дніпропетровської області обійшлася без атак.

Раніше повідомлялося, що минулої ночі війська РФ обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, випустивши понад 50 снарядів, внаслідок чого поранено восьмирічну дитину.

Нагадаємо, триває 303-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 6 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об’єктах в Харківській та Дніпропетровській областях. Також ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Теги: Щастя ворог росіяни

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