Гауляйтер Херсонщини згорів заживо в авто: з’явилося відео
Офіційних коментарів від російської влади поки немає
У мережі з’явилося відео, як палає автомобіль призначеного окупаційною владою «главу» селища Любимівка Херсонської області Андрія Штепи.
Херсонські Telegram-канали стверджують, що гауляйтер згорів заживо в атомобілі.
«За попередньою інформацією, колаборант, якого підірвало в Каховці в районі «дівчини в шинелі» – це «Шнир». Вибачте за сленг, але такі вони – «цінні кадри» окупаційної влади», – повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
Хлань додав, що Штепа прислужував російським окупантам через продаж самогоному і наркотиків і охоче здавав загарбникам українських активістів.
Офіційних коментарів від російської влади поки немає.
Як повідомлялося, сьогодні у Каховці підірвали автомобіль Штепи.
Нагадаємо, на початку грудня у Донецьку було ліквідовано колаборантку Марію Пирогову.
Того ж дня внаслідок вибуху у Мелітополі отримав поранення колаборант.
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