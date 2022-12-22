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Гауляйтер Херсонщини згорів заживо в авто: з’явилося відео

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Гауляйтер Херсонщини згорів заживо в авто: з’явилося відео
скрін з відео

Офіційних коментарів від російської влади поки немає

У мережі з’явилося відео, як палає автомобіль призначеного окупаційною владою «главу» селища Любимівка Херсонської області Андрія Штепи.

Херсонські Telegram-канали стверджують, що гауляйтер згорів заживо в атомобілі.

«За попередньою інформацією, колаборант, якого підірвало в Каховці в районі «дівчини в шинелі» – це «Шнир». Вибачте за сленг, але такі вони – «цінні кадри» окупаційної влади», – повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Хлань додав, що Штепа прислужував російським окупантам через продаж самогоному і наркотиків і охоче здавав загарбникам українських активістів.

Офіційних коментарів від російської влади поки немає.

Як повідомлялося, сьогодні у Каховці підірвали автомобіль Штепи.

Нагадаємо, на початку грудня у Донецьку було ліквідовано колаборантку Марію Пирогову.

Того ж дня внаслідок вибуху у Мелітополі отримав поранення колаборант.

Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна

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