Колаборанта, який знищив український герб у Куп’янську, спіткала сумна доля
Після звільнення міста Ілля Гаманін змушений був тікати до Бєлгорода
Молодого колаборанта Іллю Гаманіна з Куп’янська спіткала сумна доля. Історію зрадника розповів журналіст Андрій Цаплієнко.
Ще влітку хлопець брав участь у пропагандистських сюжетах, збиваючи українську символіку з будівель.
А після звільнення міста він втік до Бєлгорода, був призваний до лав окупаційної армії та загинув під Бахмутом.
Нагадаємо, у Донецьку ліквідовано колаборантку Марію Пирогову.
Також за матеріалами Служби безпеки до п’яти ув’язнення засуджено ворожого поплічника, який готував вибухи на Дніпропетровщині. Зловмисником є брат колишнього нардепа-зрадника та одного з організаторів кремлівського проекту «новоросія» Олега Царьова
Коментарі — 0