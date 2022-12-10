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Колаборанта, який знищив український герб у Куп’янську, спіткала сумна доля

Надія Карбунар
glavcom.ua
Колаборанта, який знищив український герб у Куп’янську, спіткала сумна доля
Ілля Гаманін з Куп’янська знімався у сюжетах пропагандистів
фото з відкритих джерел

Після звільнення міста Ілля Гаманін змушений був тікати до Бєлгорода

Молодого колаборанта Іллю Гаманіна з Куп’янська спіткала сумна доля. Історію зрадника розповів журналіст Андрій Цаплієнко.

Ще влітку хлопець брав участь у пропагандистських сюжетах, збиваючи українську символіку з будівель.

Колаборанта, який знищив український герб у Куп’янську, спіткала сумна доля фото 1

А після звільнення міста він втік до Бєлгорода, був призваний до лав окупаційної армії та загинув під Бахмутом.

Нагадаємо, у Донецьку ліквідовано колаборантку Марію Пирогову

Також за матеріалами Служби безпеки до п’яти ув’язнення засуджено ворожого поплічника, який готував вибухи на Дніпропетровщині. Зловмисником є брат колишнього нардепа-зрадника та одного з організаторів кремлівського проекту «новоросія» Олега Царьова

 

Теги: звільнення журналіст

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