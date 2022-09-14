Генпрокуратура поставила крапку в історії з російськими вчителями: всі деталі

Українські правоохоронці не затримували російських вчителів на деокупованих територіях

В Харківській області не затримували російських вчителів, інформація виявилась фейком. Про це повідомила журналістка «Громадського радіо» Ірина Ромалійська, посилаючись на коментар Офісу Генерального прокурора.

Раніше, посилаючись на джерела в розвідці, «24 канал» повідомив, що в Харківській області затримали російських вчителів на деокупованих територіях.

Своєю чергою, «Страна.ЮА», нібито цитуючи віце-прем’єрку Ірину Верещук, також зазначили, що затримані російські вчителі, котрих мають судити за статтею 438 ККУ. Водночас Верещук не підтверджує інформацію. Проте, зазначила журналістка, ця новина вже встигла розійтись українськими та міжнародними ЗМІ.

Ромалійська звернулась за коментарями в Офіс Генерального прокурора, оскільки в Україні всі затримання цивільних проходять через прокуратуру.

«За даними Офісу генерального прокурора, українські правоохоронці не затримували російських вчителів на деокупованих територіях», – зазначив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу ГП Юрій Білоусов.

Разом з тим за словами журналістки, джерела в Харківській, Донецькій та Луганській обласних прокуратурах також запевняють: в них не було випадків затримання російських вчителів на деокупованих територіях.

При цьому вона звертає увагу на те, що в Росії слідчий комітет уже порушив справу через начебто затримання.

Журналістка закликала представників ЗМІ ретельно перевіряти джерела інформації.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що у російських регіонах, особливо з низькими зарплатами, набирають вчителів, щоб викладати українським дітям «правильну» історію, а також, за словами міністра освіти Росії Сергія Кравцова, «правильні» географію та суспільствознавство. Вчителям пропонували зарплати приблизно 190 тис. рублів.

Крім того, окупанти в Мелітополь завезли із Росії понад пів тисячі вчителів.