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Шкарлет закликав вчителів не матюкати Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шкарлет закликав вчителів не матюкати Путіна
Шкарлет закликав вчителів не вживати ненормативну лексику на уроках
фото: hromadske.ua

Шкарлет: «Я б усе-таки закликав кожного вчителя й педагога навіть при найскладніших емоціях точно не матюкатися»,

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет закликав освітян стримуватися у своїйх висловлюваннях протии Росії та президента Путіна та уникати матюків. Про це міністр сказав в інтерв'ю Gordonua.

«Це погано. Я розумію емоції. І в мене є такі емоції, бо мій рідний Чернігів у деяких районах майже зруйнований, окрім димарів, нічого немає. У мене теж є емоції, але все-таки вчитель має вчити розумного, доброго, вічного. Будь-які емоції важко іноді стримувати. Усі ми з розумінням ставимося до цього, але я б усе-таки закликав кожного вчителя й педагога навіть при найскладніших емоціях точно не матюкатися», – наголосив міністр.

Також Шкарлет повідомив, які особисто у нього емоції викликає російський диктатор. «Я не сприймаю, абсолютно не сприймаю, як у цивілізованому світі можна опускатися й давати команди щодо руйнування країни, щодо відбирання життя, здоров’я в дітей, руйнування шкіл, розстрілювання карет швидкої допомоги... Це об’єктивно людськими епітетами назвати не можна», – заявив Шкарлет.

Раніше міністр освіти та науки Сергій Шкарлет розповів, як навчатимуться діти з 1 вересня у школах. Він зазначив, що думки батьків розділилися, тому вони матимуть право вибору формату навчання.

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Теги: війна путін Сергій Шкарлет школа вчитель

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