Журналісти дізналися, для чого Білорусь створює аналог ПВК «Вагнера»

Працівників охоронного підприємства «ГардСервіс» тренують спецпризначенці

Білоруське охоронне підприємство «ГардСервіс», єдине, якому указом правителя Олександра Лукашенка дозволено мати вогнепальну зброю, у рази збільшило чисельність працівників і готується до участі у військових діях. Для чого створене компанія і чим займаються її працівники, з’ясувала Deutsche Welle.

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«ГардСервіс», єдине охоронне підприємство, якому указом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка дозволено мати вогнепальну зброю, у рази збільшило чисельність працівників і готується до участі у військових діях. Про це DW розповів представник Об'єднаного перехідного кабінету Світлани Тихановської з оборони й нацбезпеки Валерій Сахащик. За його інформацією, персонал «ГардСервіс» тренується вже кілька місяців.

«Я знаю, що офіцери 5-ї бригади спецпризначенців (базується в Мар'їній Гірці Мінської області – DW) тренують працівників «ГардСервіс» на своєму полігоні. Крім того, компанія забрала собі базу колишнього центру спеціальної підготовки «Динамо», там також відбуваються активні дії», пояснив він.

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За словами Сахащика, останнім часом значно зросла чисельність працівників «ГардСервісу» – нині їх може бути понад тисячу осіб.

«Підготовка і набір кадрів тривають уже кілька місяців. Персонал збільшили офіцерами, прапорщиками, сержантами й солдатами, які служили в силах спеціальних операцій і в спецпідрозділах силових відомств Білорусі», – додає співрозмовник видання.

Підготовка ДРГ?

На його думку, працівників «ГардСервісу» можуть використовувати у диверсійно-розвідувальних групах і для штурмів як найманців російської ПВК «Вагнер». Раніше Валерій Сахащик запевняв, що в «ГардСервіс» російський президент Путін «інвестував дуже серйозну суму» і створює з неї «білоруський аналог Вагнера».

Тим часом влітку 2022 року у незалежних ЗМІ з'явилася інформація від анонімного працівника «ГардСервіс», який стверджував, що наприкінці липня-серпня до Мінська для навчання співробітників приватного охоронного підприємства прибули «вагнерівці». Джерело зазначало, що в «ГардСервісі» на той момент налічувалося близько півтисячі осіб і що, за чутками, працівникам обіцяли відрядження і в майбутньому зарплату в 10 тисяч білоруських рублів (близько 3700 євро в еквіваленті).

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«З'явилася якась людина, яка почала розсилати різним ЗМІ розповіді про те, як співробітників «ГардСервіс» тренують співробітники з ПВК «Вагнер». На підтвердження вона надсилала своє посвідчення, де були замазані фото, ім'я та прізвище. Ідентифікувати цю людину було неможливо, як і те, наскільки правдиву інформацію вона надавала», – зазначає журналіст Білоруського розслідувального центру Олексій Карпеко.

Що відомо про «ГардСервіс»?

Приватне охоронне підприємство «ГардСервіс" з'явилося в Білорусі у червні 2020 року. Тоді ж Олександр Лукашенко особистим указом дозволив його працівникам носити, зберігати й застосовувати службову і цивільну зброю, а також спеціальні засоби й фізичну силу "в порядку, встановленому законом для воєнізованої охорони". Такі привілеї компанія отримала не випадково. За словами Олексія Карпека, «ГардСервіс» створили на базі приватної компанії «Глобалкастом-менеджмент», однією з власників якої була цивільна дружина тодішнього голови Управління справами президента Білорусі Віктора Шеймана.

«Ймовірно, перед президентськими виборами знадобилася приватна структура на випадок не найсприятливішого сценарію для Лукашенка. У приватне охоронне підприємство набирали ветеранів різних силових структур», – розповів журналіст. Приміром, компанію очолив колишній військовослужбовець бригади спеціального призначення, директор з безпеки ТОВ «Белгеопошук», що займалося геологорозвідкою в центральній Азії та в Африці, Євген Чанов.

Співрозмовник DW також звертає увагу на високий рівень секретності в «ГардСервіс», потрапити туди можуть тільки «перевірені люди». «Я знаю кілька колишніх силовиків, які намагалися туди влаштуватися, але їх проігнорували – потрібен певний бекграунд», – каже Карпеко.

Попри це журналісту вдалося з'ясувати, що підприємству віддали у розпорядження центр спеціальної підготовки, де раніше тренувалися спецпризначенці з Білорусі та інших країн, здебільшого африканських і південноамериканських. А 2021 року білоруське МВС опублікувало списки зброї, яку має «ГардСервіс». У списку, зокрема, пістолети, автомати, снайперські рушниці.

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До слова, у Білорусі завершено заходи з перевірки облікових даних військовозобов'язаних, які проводили від середини жовтня до грудня 2022 року. Понад 95% військовозобов'язаних пройшли звіряння облікових даних.

Тим часом міністерство оборони Республіки Білорусь заявило про нарощування сил протиповітряної оборони регіонального угруповання. «За планом командувача ВПС та військами ППО Республіки Білорусь здійснено нарощування сил протиповітряної оборони Білорусі та Росії», – йдеться в повідомленні.