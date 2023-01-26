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Генштаб повідомив, скільки ворог завдав авіаційних ударів та пусків ракет за добу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб повідомив, скільки ворог завдав авіаційних ударів та пусків ракет за добу
Авіація Сил оборони протягом доби завдала вісім ударів по районах зосередження
фото: Генштаб

Противник продовжує наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках

Триває 337-ма  доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається й надалі. Протягом цієї доби противник завдав 37 авіаційних ударів. 17 із них - з використанням БпЛА типу Shahed-136. Усі ці дрони було збито. Окрім того, російські окупанти здійснили 59 пусків ракет, 47 з яких - знищено. На жаль, є влучання в цивільні об’єкти, є загиблі серед мирних жителів. Також загарбники здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Для досягнення раніше заявлених цілей, не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках ворог вів безуспішні дії з метою покращення тактичного положення. На решті напрямків – обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Триває спільне навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання військ збройних сил російської федерації та республіки білорусь. В той же час, обстрілів з мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Тимоновичі Чернігівської області; Павлівка і Тимофіївка - Сумської, а також Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Колодязне і Новомлинськ на Харківщіні.

На Куп’янському напрямку

Противник обстріляв райони населених пунктів Дворічне, Орлянка, Піщане, Берестове і Лозова Харківської області; Стельмахівка - Луганської, а також Іванівка на Донеччині.

На Лиманському напрямку

Під вогонь з танків та артилерії потрапили Макіївка, Невське, Червонопопівка, Діброва та Кузьмине на Луганщині, а також Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Вогневого ураження, зокрема, зазнали Спірне, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Водяне, Георгіївку і Мар’їнку.

На Новопавлівському напрямку

Вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль на Доннечині, а також Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Окупанти знову обстріляли з артилерії передмістя та сам Херсон.

Тривають контррозвідувальні заходи в окремих тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області. Російські окупанти активно розшукують українських патріотів. А у будівлі колишнього Горностаївського РВ УМВС України у Херсонській області, російські загарбники облаштували катівню. До неї можна потрапити просто за нічим не підкріплену підозру у співпраці зі Збройними Силами України.

У тимчасово окупованому українському Сімферополі усі бюджетні установи, під приводом реформування, отримали вказівку про штатне скорочення працівників на 10%. Також відомо, що списки осіб, що потрапили під «оптимізацію», мають бути складені вже до 1 лютого цього року.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога. Крім того, протягом доби наші захисники збили 3 розвідувальних БпЛА окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили три пункти управління, район зосередження живої сили противника, район зосередження артилерії та 2 інших важливих військових об’єкта загарбників.

Нагадаємо,раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що російські загарбники сьогодні завдали масованого ракетного удару по території України. Всього випустили 55 ракет. 

Теги: Білорусь окупанти Генштаб навчання Херсон озброєння населення Макіївка Валерій Залужний втрати ворог наступ Бахмут

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