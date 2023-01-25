Генштаб повідомив про ситуацію у Бахмуті

Ковальов: російські окупанти зараз кидають усі сили на те, щоби вийти на адміністративні межі Донецької області

«Вдається давати відсіч російським окупантам»

Питання про вихід українських сил із Бахмута Донецької області не стоїть, ситуація там контрольована. Про це під час телемарафону повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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«Це дивно, щоб зараз вийти з Бахмута, коли там контрольована ситуація. Вдається давати відсіч російським окупантам», – сказав він в ефірі телемарафону 25 січня.

Речник Генштабу додав, що Бахмут, як і Соледар, який розташований поруч, окупанти зрівняли із землею. Але незважаючи на те, що сьогодні в командуванні повідомили про вихід ЗСУ з Соледара, оборона Бахмута триває.

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Ковальов зазначив, що російські окупанти зараз кидають усі сили на те, щоби вийти на адміністративні межі Донецької області.

«І, мабуть, це та мета т.зв. СВО, про яку говорять окупанти, щоб Путін міг хоч щось показати своєму електорату. Поки там є підвали, поки там є можливості нашим військовим оборонятися і тримати цю територію, ми будемо триматися», – наголосив Ковальов.

Нагадаємо, українські війська вийшли із Соледара Донецької області. Відповідне рішення ухвалило українське військове командування. Про це в середу, 25 січня, повідомив представник східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий у коментарі AFP.