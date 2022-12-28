ЗСУ показали, як захопили в полон групу окупантів біля Кремінної

Окупанти здалися в полон із озброєнням та бойовим екіпіруванням

Бійці Збройних сил України захопили у полон групу окупантів біля Кремінної. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Захисники також опублікували відео.

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«Орки заблукали і прийшли тепленькими прямо до рук наших воїнів біля Кремінної. Ще зброю принесли», – йдеться в повідомленні.

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На опублікованому відео видно, що окупанти здалися в полон із озброєнням та бойовим екіпіруванням.

Нагадаємо, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині.