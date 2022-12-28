На Запоріжжі ЗСУ накрили вогнем ворожу техніку, поранено понад 150 окупантів – Генштаб

Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках

Українська авіація протягом поточної доби завдала чотири удари по районах зосередження загарбників

Триває 308 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби окупанти завдали два авіаційних та два ракетних удари, а також здійснили більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямках. На інших напрямках противник обороняється. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Обстановка залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На останньому артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Стариця, Дворічна, Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках

Ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Синьківка, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка і Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині, а також Ямполівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку

Вогневого ураження теж зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Білогорівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Часів Яр, Бахмут, Костянтинівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку

Ворог стріляв з танків, мінометів та ствольної артилерії у райони Бердичів, Авдіївки, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Під вогневий вплив потрапили Времівка, Велика Новосілка, Вугледар та Пречистівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Російські окупанти вогнем артилерії тероризували жителів понад 25 населених пунктів. Серед них – Гуляйполе, Малинівка, Чарівне і Дорожнянка Запорізької області та Республіканець, Козацьке і Львове на Херсонщині. Знову від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки Херсонської області та саме місто Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

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Російські окупанти продовжують безславно помирати в Україні. У Запорізькій області підтверджено знищення у попередні дні одного зенітного ракетного комплексу С300, вісім одиниць військової техніки різних типів і складу боєприпасів. Поранено понад 150 військовослужбовців. Кількість ліквідованих уточнюється.

В той же час, на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області, російські військовослужбовці та найманці окупаційних військ масово залишають місця несення служби. Для розшукових заходів в місто Приморськ направлено окремі підрозділи Росгвардії. За попередньою інформацією, у розшуку перебуває понад 200 осіб.

Українська авіація протягом поточної доби завдала чотири удари по районах зосередження загарбників, а підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили та склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо, бійці Збройних сил України захопили у полон групу окупантів біля Кремінної.