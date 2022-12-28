Зеленський вручив командиру батареї Himars відзнаку від Байдена (фото)

Байден передав «Command Coin» капітану Павлу Чернявському

Президент України Володимир Зеленський після виступу у Верховні Раді передав капітану Павлу Чернявському, який командує батареєю Himars, відзнаку від президента США Джозефа Байдена – Command Coin.

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«У мене є один борг з часу візиту до Сполучених Штатів, який хочу саме зараз віддати. В цій залі – капітан Павло Чернявський, командир батареї «Хаймарсів», який відзначений Хрестом бойових заслуг і який передав цю відзнаку президенту Сполучених Штатів Америки Байдену.

Для мене було честю виконати цю особливу місію. Але у неї є друга частина. Президент Байден у відповідь передав «Command Coin» – спеціальний символ від президента Сполучених Штатів. Пане капітане, Павле, маю віддати зараз цю «Command Coin», – заявив глава держави.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 28 грудня, звернувся із традиційним щорічним посланням до Верховної Ради. У своїй промові глава держави заявив, що завданнями України на найближчий час є звільнення території, повернення українців додому і подальше зближення зі стратегічними партнерами.