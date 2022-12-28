Житель Луганщини, який допомагав окупантам перейменовувати вулиці, отримав підозру

Під час контрнаступу ЗСУ колаборант втік до країни-агресора, але згодом повернувся до України

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у ході багатоетапних слідчо-оперативних дій у Києві та звільнених територіях сходу України. Зловмисником виявився колишній керівник комунального підприємства у тимчасово окупованому Сватовому на Луганщині. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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Зазначається, що після захоплення українського міста підозрюваний одним з перших підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили очільником створеного агресором місцевого «муниципального унитарного предприятия по благоустройству».

«Перебуваючи на «посаді» він допомагав окупаційній адміністрації організовувати «масові» заходи і постановочні телесюжети на підтримку збройної агресії РФ. Також виконував вказівку москви щодо перейменування вулиць захопленого міста «радянськими» назвами. Для цього особисто підписував відповідні «розпорядчі» документи і контролював процес «совєтизації» міської інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

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Втім, під час контрнаступу ЗСУ колаборант втік до країни-агресора, де з вересня цього року переховувався від правосуддя. Але згодом вирішив непомітно повернутися в Україну і «загубитися» в столиці нашої держави. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили плани зловмисника, встановили маршрути його переміщення і затримали у Києві.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що Голова Вовчанського райсуду, яка втекла разом з окупантами, отримала підозру.