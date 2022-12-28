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Житель Луганщини, який допомагав окупантам перейменовувати вулиці, отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Житель Луганщини, який допомагав окупантам перейменовувати вулиці, отримав підозру
Підозрюваний допомагав окупаційній адміністрації організовувати «масові» заходи
СБУ

Під час контрнаступу ЗСУ колаборант втік до країни-агресора, але згодом повернувся до України

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у ході багатоетапних слідчо-оперативних дій у Києві та звільнених територіях сходу України. Зловмисником виявився колишній керівник комунального підприємства у тимчасово окупованому Сватовому на Луганщині. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Зазначається, що після захоплення українського міста підозрюваний одним з перших підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили очільником створеного агресором місцевого «муниципального унитарного предприятия по благоустройству».

«Перебуваючи на «посаді» він допомагав окупаційній адміністрації організовувати «масові» заходи і постановочні телесюжети на підтримку збройної агресії РФ. Також виконував вказівку москви щодо перейменування вулиць захопленого міста «радянськими» назвами. Для цього особисто підписував відповідні «розпорядчі» документи і контролював процес «совєтизації» міської інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Втім, під час контрнаступу ЗСУ колаборант втік до країни-агресора, де з вересня цього року переховувався від правосуддя. Але згодом вирішив непомітно повернутися в Україну і «загубитися» в столиці нашої держави. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили плани зловмисника, встановили маршрути його переміщення і затримали у Києві.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що Голова Вовчанського райсуду, яка втекла разом з окупантами, отримала підозру.

Теги: Луганщина СБУ війна росія окупанти

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