«Херсонський кавун» може стати брендом

Виробники кавунів подали заявку на реєстрацію географічного зазначення

Асоціація виробників херсонських кавунів подала заявку на реєстрацію географічного зазначення «Херсонський кавун». Про це у Facebook повідомив виконавчий секретар громадської спілки «Асоціація виробників Херсонського кавуна» Юрій Палічев.

«Громадська спілка «Асоціація виробників Херсонського кавуна» зробили останній крок до реєстрації географічного значення «Херсонський кавун», – йдеться у повідомленні.

Аграрії уточнили, що подали заявку в Український інститут інтелектуальної власності.

«Приклади географічного значення в ЄС – «шампанське», «коньяк», «рокфор», «фета», «парміджано реджано» та т.і. Таких прикладів – тисяча. Ми зі своїм «Херсонським кавуном» долучаємося до цієї поважної родини. Крок за кроком. Шлях подолає той хто йде», – написав Юрій Палічев.

Торік повідомлялося, що в Україні збираються у 2021 році зареєструвати 10 нових географічних брендів.