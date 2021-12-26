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    «Херсонський кавун» може стати брендом

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    Заявку аграріїв розгляне Український інститут інтелектуальної власності - «Херсонський кавун» може стати брендом
    Заявку аграріїв розгляне Український інститут інтелектуальної власності
    фото з відкритих джерел

    Виробники кавунів подали заявку на реєстрацію географічного зазначення

    Асоціація виробників херсонських кавунів подала заявку на реєстрацію географічного зазначення «Херсонський кавун». Про це у Facebook повідомив виконавчий секретар громадської спілки «Асоціація виробників Херсонського кавуна» Юрій Палічев.

    «Громадська спілка «Асоціація виробників Херсонського кавуна» зробили останній крок до реєстрації географічного значення «Херсонський кавун», – йдеться у повідомленні.

    Аграрії уточнили, що подали заявку в Український інститут інтелектуальної власності.

    «Приклади географічного значення в ЄС – «шампанське», «коньяк», «рокфор», «фета», «парміджано реджано» та т.і. Таких прикладів – тисяча. Ми зі своїм «Херсонським кавуном» долучаємося до цієї поважної родини. Крок за кроком. Шлях подолає той хто йде», – написав Юрій Палічев.

    Торік повідомлялося, що в Україні збираються у 2021 році зареєструвати 10 нових географічних брендів.

    Читайте також: Долина Фрумушика і херсонський кавун. Україна готує нові географічні бренди для ЄС
    Теги: ЄС Херсонщина аграрії Facebook
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    «Херсонський кавун» може стати брендом