«Херсонський кавун» може стати брендом
Виробники кавунів подали заявку на реєстрацію географічного зазначення
Асоціація виробників херсонських кавунів подала заявку на реєстрацію географічного зазначення «Херсонський кавун». Про це у Facebook повідомив виконавчий секретар громадської спілки «Асоціація виробників Херсонського кавуна» Юрій Палічев.
«Громадська спілка «Асоціація виробників Херсонського кавуна» зробили останній крок до реєстрації географічного значення «Херсонський кавун», – йдеться у повідомленні.
Аграрії уточнили, що подали заявку в Український інститут інтелектуальної власності.
«Приклади географічного значення в ЄС – «шампанське», «коньяк», «рокфор», «фета», «парміджано реджано» та т.і. Таких прикладів – тисяча. Ми зі своїм «Херсонським кавуном» долучаємося до цієї поважної родини. Крок за кроком. Шлях подолає той хто йде», – написав Юрій Палічев.
Торік повідомлялося, що в Україні збираються у 2021 році зареєструвати 10 нових географічних брендів.