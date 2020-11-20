Карпатський мед. В Україні планують зареєструвати ще 10 нових географічних брендів

Наразі три українські продукти офіційно мають статус географічних брендів

В Україні збираються у 2021 році зареєструвати 10 нових географічних брендів. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Олександр Романишин під час форуму «Креативна економіка» у п'ятницю, 20 листопада.

Романишин зазначив, що наразі три українські продукти офіційно мають такий статус.

«Є географічні зазначення. В Україні ми почали тільки нещодавно реєструвати такі зазначення. І є вже певні успіхи. Це мелітопольська черешня, це гуцульська коров'яча бринза, овеча бринза. Ми плануємо ще 10 географічних зазначень на наступний рік ─ це і херсонські кавуни, це карпатський мед», ─ вказав Романишин.

За його словами, цей процес створює передумови для розвитку туризму у регіонах, де такі географічні зазначення реєструються.

«Навколо них створюється увага туристів, інвесторів і поява нових інвестиційних проектів», ─ додав заступник міністра.

Нагадаємо, рік тому Верховна Рада ухвалила і президент схвалив закон щодо охорони географічних зазначень. Ухваливши цей закон, Україна мала на меті забезпечення виконання зобов’язань у сфері євроінтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на географічні зазначення із правом Європейського Союзу.

Також планувалося створення в Україні електронного реєстру географічних назв.

Як повідомлялося, Україна зареєструє в ЄС свої особливі бренди: мелітопольську черешню і гуцульську бриндзю.