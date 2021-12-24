Мораторій на експорт деревини слід зберегти, але запровадити аукціони з продажу – Федерація роботодавців
Федерація роботодавців пропонує запровадити каскадний метод аукціонів на продаж сировини
Скасування мораторію на експорт деревини, яке пропонують народні депутати, залишить без сировини українських виробників та промисловців, які будуть поставлені у нерівні умови у порівнянні з багатшими європейцями. Тому скасовувати заборону не можна. Однак можна змінити її умови, наприклад – ввести каскадні продажі. Про це йдеться у Візії бізнесу щодо екологічних законодавчих ініціатив влади, яку підготували у Федерації роботодавців України (ФРУ).
У ФРУ пояснюють: скасування заборони експорту деревини, яка повинна тривати до 2025 та 2027 років відповідно, викликає найбільшу хвилю супротиву у українського бізнесу. Адже внутрішні споживачі деревини – деревообробні підприємства та громадяни України, – будуть позбавлені можливості та доступу до відносно доступного на українському ринку товару.
«Українські деревообробні підприємства будуть поставлені в нерівні умови з європейськими, оскільки ціновий сегмент українського виробника набагато нижчий, та й купівельна спроможність українських громадян в рази нижча від громадян країн ЄС. Також постраждають промислові підприємства, для яких деревина є допоміжною сировиною в їх виробничому циклі, однак яку неможливо замінити аналогічним продуктом за властивостями», – наголошують у ФРУ.
Виваженою позицією, яка здатна задовольнити інтереси українського ринку, у Федерації збереження тимчасової заборони експорту та одночасне запровадження каскадного методу аукціонів на продаж сировини.
«Такий метод передбачає продаж всієї деревини спочатку для внутрішніх споживачів, а в подальших кроках аукціону – із можливістю експорту. Переможцям видаватимуть додатковий документ – експортний сертифікат, який дозволить вивозити в режимі експорту деревину з України», - пояснюють у ФРУ.
При такій схемі на першому аукціоні право купівлі лісоматеріалів належатиме всім покупцям без винятку, але їм не видаватиметься експортний сертифікат. Таким чином, переможець аукціону повинен або реалізувати деревину в межах внутрішнього ринку України, або зробити продукт з доданою вартістю та експортувати.
«Якщо конкретний лот (деревина) не було продано, або було продано не в повному обсязі, то лот виставляється повторно, і тоді переможцю видається експортний сертифікат. Таким чином формується «каскад». За допомогою такого механізму буде, в першу чергу, забезпечено захист національного товаровиробника і споживача, а в подальшому – задоволені інтереси експортерів», – резюмували у ФРУ.
Нагадаємо, у 2015 році Україна заборонила експорт необробленої деревини (ліси-кругляка) на 10 років. Проте пізніше у парламенті було зареєстровано проект №4197-д про ринок деревини, у якому є пункт про зняття мораторію на експорт. Не в останню чергу – через тиск ЄС, який потребує сировини з України.
У свою чергу, заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка заявив, що Євросоюз часом діє егоїстично, захищаючи власний ринок – адже, наприклад, вони залісняють власні території, але вимагають від України зняти мораторій на експорт. Тому українська влада має знайти баланс між цими ініціативами та розвитком економіки, і насамперед захищати власний ринок.