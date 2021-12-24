Мораторій на експорт деревини слід зберегти, але запровадити аукціони з продажу – Федерація роботодавців

У 2015 році Україна заборонила експорт необробленої деревини (ліси-кругляка) на 10 років

Федерація роботодавців пропонує запровадити каскадний метод аукціонів на продаж сировини

Скасування мораторію на експорт деревини, яке пропонують народні депутати, залишить без сировини українських виробників та промисловців, які будуть поставлені у нерівні умови у порівнянні з багатшими європейцями. Тому скасовувати заборону не можна. Однак можна змінити її умови, наприклад – ввести каскадні продажі. Про це йдеться у Візії бізнесу щодо екологічних законодавчих ініціатив влади, яку підготували у Федерації роботодавців України (ФРУ).

У ФРУ пояснюють: скасування заборони експорту деревини, яка повинна тривати до 2025 та 2027 років відповідно, викликає найбільшу хвилю супротиву у українського бізнесу. Адже внутрішні споживачі деревини – деревообробні підприємства та громадяни України, – будуть позбавлені можливості та доступу до відносно доступного на українському ринку товару.

«Українські деревообробні підприємства будуть поставлені в нерівні умови з європейськими, оскільки ціновий сегмент українського виробника набагато нижчий, та й купівельна спроможність українських громадян в рази нижча від громадян країн ЄС. Також постраждають промислові підприємства, для яких деревина є допоміжною сировиною в їх виробничому циклі, однак яку неможливо замінити аналогічним продуктом за властивостями», – наголошують у ФРУ.

Виваженою позицією, яка здатна задовольнити інтереси українського ринку, у Федерації збереження тимчасової заборони експорту та одночасне запровадження каскадного методу аукціонів на продаж сировини.

«Такий метод передбачає продаж всієї деревини спочатку для внутрішніх споживачів, а в подальших кроках аукціону – із можливістю експорту. Переможцям видаватимуть додатковий документ – експортний сертифікат, який дозволить вивозити в режимі експорту деревину з України», - пояснюють у ФРУ.

При такій схемі на першому аукціоні право купівлі лісоматеріалів належатиме всім покупцям без винятку, але їм не видаватиметься експортний сертифікат. Таким чином, переможець аукціону повинен або реалізувати деревину в межах внутрішнього ринку України, або зробити продукт з доданою вартістю та експортувати.

«Якщо конкретний лот (деревина) не було продано, або було продано не в повному обсязі, то лот виставляється повторно, і тоді переможцю видається експортний сертифікат. Таким чином формується «каскад». За допомогою такого механізму буде, в першу чергу, забезпечено захист національного товаровиробника і споживача, а в подальшому – задоволені інтереси експортерів», – резюмували у ФРУ.

Нагадаємо, у 2015 році Україна заборонила експорт необробленої деревини (ліси-кругляка) на 10 років. Проте пізніше у парламенті було зареєстровано проект №4197-д про ринок деревини, у якому є пункт про зняття мораторію на експорт. Не в останню чергу – через тиск ЄС, який потребує сировини з України.

У свою чергу, заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка заявив, що Євросоюз часом діє егоїстично, захищаючи власний ринок – адже, наприклад, вони залісняють власні території, але вимагають від України зняти мораторій на експорт. Тому українська влада має знайти баланс між цими ініціативами та розвитком економіки, і насамперед захищати власний ринок.