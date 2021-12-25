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    На Херсонщині дитина викликала поліцію, бо боялася батьків

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    Поліцейські розшукали тітку дівчинки, і поки дитина буде з нею<br /><br /> - На Херсонщині дитина викликала поліцію, бо боялася батьків
    Поліцейські розшукали тітку дівчинки, і поки дитина буде з нею

    фото: Національна поліція

    11-річна дівчинка пожалілась, що за день навіть нічого не їла

    На Херсонщині 11-річна дівчинка зателефонувала на лінію «102» зі словами: «Я не знаю, що мені робити», бо боялася лишатися вдома з батьками. Маленька жителька Бериславського району розповіла, що батьки п'яні сваряться і тато виганяє її з мамою з дому, повідомляє відділ комунікації поліції області.

    На місце виїхали працівники ювенальної превенції та представники сільської ради. Батьки були вдома, обоє у стані сильного алкогольного сп'яніння. Жінка підтвердила, що чоловік її ображає та виганяє з дому разом із донькою. Родина стоїть на обліку як така, що перебуває у складних життєвих обставинах.

    «Дитина пожалілася інспектору, що за день ще нічого не їла, в будинку не було харчів. Дівчинка сказала, що боїться залишатися з батьками. Зважаючи на всі умови, було ухвалено рішення тимчасово вилучили дівчинку з родини. Поліцейські розшукали її тітку, яка приїхала за племінницею, і поки дитина буде з нею», – розповіли правоохоронці.

    Поліція склала на батьків адміністративні протоколи за вчинення домашнього насильства та неналежне виконання батьківських обов'язків. Після проведення необхідних перевірок буде вирішуватися питання щодо доцільності повернення дитини в сім'ю.

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    Теги: діти Херсонщина поліція жінка чоловік батьки
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    На Херсонщині дитина викликала поліцію, бо боялася батьків