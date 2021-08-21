  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    Баржа з херсонськими кавунами прибула до столиці (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Баржу розвантажать та доправлять кавуни до столичних супермаркетів - Баржа з херсонськими кавунами прибула до столиці (фото)
    Баржу розвантажать та доправлять кавуни до столичних супермаркетів
    Фото: «Нібулон»/Facebook

    Рейс тривав майже тиждень, до Києва привезли Дніпром 300 тонн стиглих ягід

    Баржа з кавунами, вирощеними у трьох господарствах Херсонщини, прибула до Києва. Її розвантажать і вже завтра херсонські кавуни з'являться у столичних супермаркетах. Про це повідомляє товариство з обмеженою відповідальністю «Нібулон» на сторінці у Facebook.

    «Напередодні 30-річного ювілею Дня Незалежності України буксир «Нодарі Чантурія» із несамохідним судном NBL-003 доставили до пункту призначення 300 тонн стиглих кавунів, зібраних на полях Херсонщини для киян та гостей столиці», – ідеться у повідомленні.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Баржа з херсонськими кавунами прибула до столиці (фото)
    Баржа з херсонськими кавунами прибула до столиці (фото)
    Баржа з херсонськими кавунами прибула до столиці (фото)
    Баржа з херсонськими кавунами прибула до столиці (фото)
    Баржа з херсонськими кавунами прибула до столиці (фото)
    Баржа з херсонськими кавунами прибула до столиці (фото)
    Баржа з херсонськими кавунами прибула до столиці (фото)
    Баржа з херсонськими кавунами прибула до столиці (фото)
    Баржа з херсонськими кавунами прибула до столиці (фото)
    Фото: «Нібулон»/Facebook

    Рейс тривав майже тиждень. Він став для компанії ювілейним – п’ятим у транспортуванні баштанних Дніпром із півдня України.

    Баржа прибула до філії «Нібулону» «Переяславська». Там її розвантажать і рефрижераторами доставлять смугасту ягоду до кінцевого призначення – торговельних залів столичних супермаркетів.

    Вартість кавунів визначатимуть торговельні мережі.

    Раніше повідомлялося, що на Херсонщині аграрії опинилися в скрутному становищі. Їм нікуди дівати урожай кавунів, тому вони не знають, що робити з тоннами баштанних. Один з фермерів настільки зневірився, що вирішив «позбавлятися» від кавунів, віддаючи їх за максимально низькою ціною.

    На початку серпня гуртова ціна на українські кавуни була 8-15 гривень за кілограм. Залежить від сорту, об'єму партій та якості. Вартість зараз на 20 відсотків вища, ніж торік. Уся плодоовочева група цього року затримується від одного до двох тижнів через холодну першу половину весни.

    Читайте також:
    Теги: ЄС аграрії українці Україна урожай Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Баржа з херсонськими кавунами прибула до столиці (фото)