Баржа з херсонськими кавунами прибула до столиці (фото)

Рейс тривав майже тиждень, до Києва привезли Дніпром 300 тонн стиглих ягід

Баржа з кавунами, вирощеними у трьох господарствах Херсонщини, прибула до Києва. Її розвантажать і вже завтра херсонські кавуни з'являться у столичних супермаркетах. Про це повідомляє товариство з обмеженою відповідальністю «Нібулон» на сторінці у Facebook.

«Напередодні 30-річного ювілею Дня Незалежності України буксир «Нодарі Чантурія» із несамохідним судном NBL-003 доставили до пункту призначення 300 тонн стиглих кавунів, зібраних на полях Херсонщини для киян та гостей столиці», – ідеться у повідомленні.

Рейс тривав майже тиждень. Він став для компанії ювілейним – п’ятим у транспортуванні баштанних Дніпром із півдня України.

Баржа прибула до філії «Нібулону» «Переяславська». Там її розвантажать і рефрижераторами доставлять смугасту ягоду до кінцевого призначення – торговельних залів столичних супермаркетів.

Вартість кавунів визначатимуть торговельні мережі.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині аграрії опинилися в скрутному становищі. Їм нікуди дівати урожай кавунів, тому вони не знають, що робити з тоннами баштанних. Один з фермерів настільки зневірився, що вирішив «позбавлятися» від кавунів, віддаючи їх за максимально низькою ціною.

На початку серпня гуртова ціна на українські кавуни була 8-15 гривень за кілограм. Залежить від сорту, об'єму партій та якості. Вартість зараз на 20 відсотків вища, ніж торік. Уся плодоовочева група цього року затримується від одного до двох тижнів через холодну першу половину весни.

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