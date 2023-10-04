Глава міноборони Британії зробив нову заяву про підтримку України

Шаппс заговорив про Україну на тлі заворушень у Конгресі США після відставки Кевіна Маккарті

Велика Британія працюватиме з союзниками по НАТО та іншими світовими лідерами над забезпеченням продовження допомоги Україні. Відповідну заяву зробив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс на тлі «заворушень» у Конгресі США після відставки Кевіна Маккарті з поста спікера Палати представників, передає Bloomberg.

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Зокрема, відповідну заяву він зробив на тлі заворушень у Конгресі США після відставки Кевіна Маккарті з поста спікера Палати представників.

Маккарті сказав, що буде «працювати разом» з лідерами, у тому числі на засіданнях НАТО і контактної групи з оборони України найближчими тижнями.

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Раніше ексміністр оборони Британії дав пораду ЗСУ, аби контрнаступ ЗСУ був і надалі успішним, до війська треба призвати більше молоді.

До слова, триває 588-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення.