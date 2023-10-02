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Успішний контрнаступ: ексміністр оборони Британії дав пораду ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Успішний контрнаступ: ексміністр оборони Британії дав пораду ЗСУ
Ексміністр Великої Британії також наголосив на важливості активних поставок зброї Києву, щоб завершити конфлікт
фото з відкритих джерел

Бен Воллес: «Настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні»   

Аби контрнаступ ЗСУ був і надалі успішним, до війська треба  призвати більше молоді. Про це написав ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес у колонці для видання The Daily Telegraph.

«Повільно, але впевнено українські збройні сили проривають російські лінії. Іноді двір за двором, іноді село за селом, Україна набирає обертів і просувається вперед. Українські військові вкотре доводять нам в НАТО, наскільки ми їх недооцінювали», – йдеться в дописі.

Проте щоб зберегти темпи українського контрнаступу, Україні слід активніше призивати на військову службу молодих людей.

«Середній вік солдатів на фронті – понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але річ у тому, що Росія приховано мобілізує всю країну.Путін знає, що пауза дасть йому час для побудови нової армії. Тож, так само як це зробила Британія в 1939 і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні», – зазначив Воллес.

Ексміністр Великої Британії також наголосив на важливості активних поставок зброї Києву, щоб завершити конфлікт.

«З літа Україна знову вчиться на ходу. Її війська адаптують тактику, засвоюють уроки й максимально ефективно використовують обладнання, яке ми всі їм передали. Коли надія поєднується з належним обладнанням, Україну не зупинити. Наш обов'язок – підтримувати цю надію і підкріплювати її фінансуванням і обладнанням доти, доки робота не буде виконана. Ось чому британські протитанкові ракети NLAW були такими важливими. Вони показали, що російську бронетехніку можна зупинити. І вони зупинили їх, сотнями на шляху до Києва.

У нас є шанс допомогти покласти цьому край. Російська армія дає тріщину. Україна вивчила нову тактику подолання жахливих мінних полів, а удари «Штормової тіні» руйнують російські штаби. Ми є свідками початку битви за Крим», – додав Воллес.

Триває 586-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 2 жовтня.

 

Теги: росія армія путін військові Україна робота молодь контрнаступ мобілізація

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