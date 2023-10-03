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ЗСУ фактично знищили флот Росії у Чорному морі – міноборони Британії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ фактично знищили флот Росії у Чорному морі – міноборони Британії
фото ілюстративне

Джеймс Гіппі: «Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту» 

Українські захисники досягли успіхів у Чорному морі, фактично їм вдалося завдати поразки російському флоту. Про це заявив молодший міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі, передає «Європейська правда».

Він закликав високо оцінювати військові досягнення України.

«Так, прогрес України повільний, але ніхто не може сказати, що його немає. Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі! Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту», – зазначив Гіппі.

Також молодший міністр збройних сил Британії прокоментував сухопутний контрнаступ України, та вказав на те, що «кожен дюйм важливий».

Нагадаємо, унаслідок удару українських військових, будівля штабу російського Чорноморського флоту в Севастополі зазнала значних пошкоджень. 

Нагадаємо, 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі.  

До слова, ліквідація командувача Чорноморського флоту Росії, Віктора Соколова, може призвести до складнощів у керуванні військами для противника.

 

Теги: флот контрнаступ Україна військові міністр Міноборони

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