Коли Британія направить своїх військових до України: Сунак зробив заяву

Плани щодо відправлення британських інструкторів стосуються довгострокового співробітництва після закінчення війни в Україні

Британія дійсно розглядає варіант відправити своїх військових інструкторів для тренування українців, але не зараз. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, пише Sky News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прем’єр прокоментував слова голови Міністерства оборони Гранта Шеппса, який заявив, що Британія хоче направити до України своїх інструкторів для розширення програми підготовки українських військових.

За словами Сунака, плани щодо відправлення британських інструкторів стосуються довгострокового співробітництва після закінчення війни в Україні, і глава Міноборони Британії говорив саме про довгострокову перспективу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це те, що стосується довгострокової перспективи, а не тут і зараз – немає британських солдатів, яких відправлять воювати в поточному конфлікті. Це не те що відбувається. Те, що ми робимо, – це навчання українців. Ми робимо це тут, у Великій Британії. Це те, чим усі мають пишатися, тому що це дає величезні зміни», – зазначив прем’єр.

Нагадаємо, новий міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що британські військові вперше прибудуть до України, щоб навчати українських військових.

До слова, 28 вересня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс приїхав до України з першим візитом на новій посаді. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.