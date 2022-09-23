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Голова Луганської ОВА розказав, куди можуть піти ЗСУ після звільнення Донбасу

Надія Клочко
glavcom.ua
Голова Луганської ОВА розказав, куди можуть піти ЗСУ після звільнення Донбасу
Сергій Гайдай вважає, що шанси деокупувати Луганську область дуже високі
фото: Генштаб ЗСУ

Сергій Гайдай: «Шанси звільнення усієї Луганщини величезні»

Голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай оцінює шанси звільнити території області, які були зайняті росіянами не тільки з 24 лютого, а й ще з 2014 року, як дуже високі. Він також іронічно припустив, що Україна могла б «звільнити народ», який проживає в Бєлгородській чи Ростовській області. Про це Гайдай сказав у інтерв’ю «Главкому».

«Я вам скажу, що прийде час, коли ми просто будемо стримувати своє бажання звільнити народ, який проживає в Бєлгородській чи Ростовській області. Тому що я впевнений: там багато людей хочуть створити Бєлгородську Українську Народну Республіку та референдум провести. Подивимось, як все це буде», – зазначив Гайдай.

Глава Луганської ОВА зазначив, що окупанти «ЛНР» на тлі успішного контрнаступу українських військових наразі «сидять на валізах» та готові у будь-який момент втекти до Росії.

«Вони (окупанти – «Главком») кажуть, що жодної паніки нема, все нормально і під контролем. Єдине, що визнають – їм важко, і що українська армія, дійсно, має успіх. Паніки нема, але видно, що вони в принципі всі на валізах. Їм же там недалеко від Луганська до Росії, тому готуються. Нехай втікають. У нас є працівники, які одразу можуть працювати і на електромережах, і займатись водоканалом, і газопостачанням – будь-якими питаннями. У нас достатньо людей, які фахово будуть працювати в кожній галузі», – сказав Гайдай.

Нагадаємо, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай також пояснив, чому окупантам не вдалося захопити усю Луганщину, зокрема, Білогорівку. Адже цей населений пункт, на відміну від іншої частини області, окупантам не вдалося взяти.  

Також глава Луганської ОВА оцінив перспективи деокупації області. Він вважає, що стрімкої деокупації Луганської області, як на Харківщині, на жаль, не буде. 

Читайте також: Сергій Гайдай: Шанси звільнити всю Луганщину величезні
Теги: росія окупанти Луганщина війна Сергій Гайдай

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