Глава Луганської ОВА оцінив перспективи деокупації області 

Якщо порівняти у відсотках, скільки втрат у ворога та скільки в нас – то операція вийшла чудовою

«У Харкові спрацював ефект несподіванки»

Луганщина, на відміну від Донеччини, нині майже повністю окупована. Як відбувається контрнаступ в області, у розмові з «Главкомом» розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він вважає, що стрімкої деокупації Луганської області, як на Харківщині, на жаль, не буде.

У Харкові спрацював ефект несподіванки і дуже гарно підготовленої операції, але російські війська втекли якраз в Луганську та Донецьку області. Зараз вони зариваються між Сватовим і Троїцьким, готують укріпрайони і в Старобільську так само. Тобто з нашого боку вже не вийде такий швидкий контрнаступ, коли окупанти будуть всі перелякані та повтікають, вважає керівник Луганщини.

«Тут буде набагато важче, ніж в Харкові. Не будемо забувати, що навіть якщо вони десь і почнуть втікати на початку контрнаступу, – лінія розмежування у нас проходить через всю Луганську область, від Попасної до Станиці Луганської. З нашого боку укріпні споруди розбиті, а з їхнього, де вони вісім років тримали лінію розмежування, вони залишились й достатньо потужно забетоновані. Тобто це потужна лінія захисту, яку доведеться проходити не так, як це робить русня, – в лобову, а військовою майстерністю, яку, в принципі, показують наші генерали», – пояснює Гайдай.

Гайдай розуміє, що дух українців піднесений чудовими результатами наступу на Харківщині. Однак хоче трохи охолодити загальний захват.

«На жаль, іноді журналісти десь трохи прикрашають або перекручують певні слова. Я ніколи не казав про те, що Сватове звільнили. Так, в Сватовому, в Кремінній не було російських військ протягом певного часу, але ці міста не звільнені. Частина Луганської області, навколо якої постійно йшли бої і яка так і не була окупована – це Білогорівка біля Лисичанська», – сказав Гайдай.

Влодночас зауважує: на Харківщині були невеликі втрати, хоча кожен загиблий солдат важливий.

«Якщо просто порівняти у відсотках скільки втрат у ворога та скільки в нас – то операція вийшла чудовою не тільки за результатами звільнених територій, але й за співвідношенням загиблих», – розповів Гайдай.

Тим часом колишній командувач військ США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що українські захисники можуть відтіснити російських загарбників у Луганській області на позиції 23 лютого до кінця 2022 року.