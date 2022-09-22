Деокупація Луганщини. Влада озвучила плани щодо колаборантів

Водіям і продавцям на звільнених територіях боятися нічого

Усі колаборанти, їхні помічники і всі, хто працював в державних установах, повинні отримати покарання, тому що працювали на окупантів. Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай у інтерв’ю «Главкому».

Гайдай зазначив, що у окупантів на Луганщині виникли панічні настрої після успішного контрнаступу на ЗСУ на Харківщині.

«Звісно, в них були панічні настрої: особливо в перші дні після харківського контрнаступу вони всі були перелякані і втікали не тільки з новоокупованої території Луганської області, а навіть з Луганська, Алчевська і Стаханова. Просто збирали речі і їхали кудись вглиб Росії», – зазначив він.

Очільник Луганської ОВА наголосив, що усі люди, які працювали в окупаційних органах влади на Луганщині після звільнення цих територій повинні понести відповідальність. Водночас людей, які просто жили в окупації та займалися своїми справами, на думку Гайдая, карати за співпрацю з окупантами не потрібно.

«Що робити з людьми? Всі колаборанти, їхні помічники і всі, хто працював в державних установах, повинні отримати покарання, тому що працювали на окупантів. Це навіть не обговорюється. А щодо людей, які просто займались якимись своїми справами, – працювали водіями, продавцями – треба просто обережно достукатись до їхніх мізків і воювати за ці мізки, тому що їх промивали пропагандою вісім років», – сказав посадовець.

Гайдай також зазначив, що колишні луганські еліти у нинішній ситуації ніяк не беруть участі у житті регіону. Він зазначив, що співпрацює з Луганською ОВА тільки один народний депутат.

«Ніяк (не проявляють себе у нинішній ситуації – «Главком»), мене не цікавить їхня доля. Є один народний депутат з Сєвєродонецька – Олексій Кузнєцов, який співпрацює з першого дня та постійно на зв’язку. Більше нікого нема», – розповів глава Луганської адміністрації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабінет міністрів подав законодавчу ініціативу, яка дозволяє співпрацю українським органам державної влади з фейковими органами тимчасово окупованих територій. Таку ініціативу з боку Кабміну лобіює Ірина Верещук, віцепрем’єрміністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Також раніше віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук порадила жителям окупованих територій виїхати на підконтрольні Україні території, щоб уникнути примусової паспортизації з боку російських окупантів.

Ірина Верещук також повідомила, що 16 вересня на урядовій нараді погодили законопроєкт про кримінальну відповідальність за примусову російську паспортизацію.

Також міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук раніше попередила, що участь у псевдореферендумах, які російські загарбники планують провести на тимчасово окупованих територіях України, є злочином. Тож варто евакуюватися із захоплених територій, щоб не брати участь у фейкових голосуваннях.