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Деокупація Луганщини. Влада вже готує спеціальні штаби

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Деокупація Луганщини. Влада вже готує спеціальні штаби
 Володимир Зеленський не змінює керівника Луганщини вже три роки 
Фото: Офіс президента

Обласна військова адміністрація готується до швидкого налагодження життя на визволених територіях 

На території Луганщини влада готує штаби, які при кожній військовій адміністрації будуть працювати одразу на організацію життєдіяльності тієї чи іншої громади після деокупації. Їх так і назвали – «Штаби деокупації». Про це в розмові з «Главкомом» повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Військові адміністрації зробили, щоб як тільки буде деокупація, люди одразу почали працювати.

«Наприклад, ми звільнили Сватове – туди одразу заходить керівник військової адміністрації, увесь штаб, який він призначив, ДСНС, поліція, медики. Ми одразу запускаємо ЦНАП і він починає надавати людям якісь довідки, паспорти чи ще щось. Тобто громада повинна жити, а не чекати, поки ми деокупуємо всю територію Луганської області. Ми домовляємось з мобільними операторами, щоб вони одразу позаходили у звільнені громади і запустили там мобільний зв’язок та інтернет. Бо русня усе це заглушила і наші люди навіть зараз не мають доступу до інтернету. Також фіксуємо людей, які втратили житло, займаємось закладами, які вивезли, – інтернати, дитячі, освітні. Це все має працювати, щоб потім повернутись на Луганщину», – пояснює Гайдай. 

На деокупованих територіях є проблема: уявіть собі, як зараз зібрати депутатський корпус: частина депутатів – колаборанти, частина втекла в Європу, частина кудись на підконтрольну Україні територію. Тож місцеві ради не можуть прийняти рішення швидко. А військова адміністрація буде швидко приймати рішення. Тож Гайдай каже: чекають підписаний президентом документ, який надасть їм можливість працювати. Вони і так де-факто працюють, але не де-юре. 

Щодо ситуації на Луганщині, то зараз військова адміністрація працює: продовжують допомагати нашим військовим та швидко купувати та передавати усе, що вони потребують.  

«Ми займаємось відкриттям хабів, тому що більше 300 тис. жителів Луганської області вимушено евакуювались та роз’їхались по всій Україні. Буквально в кожній області є наші переселенці. У кожній області ми домовилися з громадами, які цими хабами опікуються. Допомога може бути різною: харчові набори, юридичний супровід. У деяких хабах навіть відкриваємо кабінети психологічної підтримки і допомоги.  

Плюс зараз відновлюємо лікарні в Лисичанську, Сєверодонецьку, Рубіжному. Наприклад, держава виділяє гроші на інсулін для людей, хворих на цукровий діабет. Якщо нема структури, через яку це проходить, або вона не функціонує, то люди не отримують його безкоштовно, бо вони прив’язані до цієї або іншої лікарні», – розповів голова ОВА.

Як відомо, всі величезні підприємства Луганської області залишились якраз на окупованій частині з 2014 року, і більшість людей залишились якраз там. З населення у 2,6 млн у Луганській області на підконтрольній Україні території проживало 650 тис.  

Нагадаємо, Гайдай пояснив, що завадило армії Путіна захопити 100% Луганщини.

Також глава Луганської ОВА оцінив перспективи деокупації області. Він вважає, що стрімкої деокупації Луганської області, як на Харківщині, на жаль, не буде. 

Читайте також: Сергій Гайдай: Шанси звільнити всю Луганщину величезні
Теги: влада громада гроші деокупація держава діабет житло інтернет населення переселенці поліція Луганщина

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