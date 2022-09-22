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Щоб приховати свої дії, окупанти вигнали жителів двох сіл на Луганщині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Щоб приховати свої дії, окупанти вигнали жителів двох сіл на Луганщині
Майже вся Луганщина окупована російськими загарбниками
фото ілюстративне

Окупанти насильно вивезли людей вглиб тимчасово окупованої території Луганщини

Порушення норм Міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни залишається нормою поведінки російських військовослужбовців на тимчасово зайнятих територіях. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 вересня.

Так, у Сватівському районі на Луганщині з метою приховування інженерного обладнання територій окупанти насильно виселили жителів населених пунктів Гончарівка та Кузьменівка з помешкань та вивезли вглиб тимчасово окупованої території Луганської області.

У Миколаївській області окупанти захопили у територіальних громад машини-молоковози та задіяли їх для прихованого підвезення пального в зону бойових дій.

Нагадаємо, триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.

За минулу добу ворог завдав вісім ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Внаслідок ударів російських військ постраждала інфраструктура більш як 40 населених пунктів. Це, зокрема, Сіверськ, Мар’їнка, Веселе, Нескучне, Єгорівка, Безіменне, Білогірка, Миролюбівка та Високопілля.

 

Теги: росія окупанти Луганщина війна Генштаб злочин

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