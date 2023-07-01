Голова ЦРУ таємно відвідав Київ: ЗМІ розкрили подробиці

Українська влада розповіла Бернсу, як відбуватиметься деокупація територій та коли почнуться переговори з Москвою

На початку червня директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс таємно відвідав Київ. Під час цього візиту українська влада розкрила йому стратегію повернення окупованих Росією територій і початку переговорів про припинення вогню з Москвою до кінця року. Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

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Як зазначається, Бернс зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та вищим керівництвом української розвідки.

За даними джерел видання, метою візиту було підтвердити прихильність адміністрації США щодо обміну розвідувальними даними, які допоможуть Україні в захисті від російської агресії.

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Публічно українські посадовці висловлювали розчарування щодо суспільної критики темпів контрнаступу.

Однак, як пише видання, у приватних розмовах українське військове керівництво передало Бернсу та іншим «бичачу» впевненість у тому, що їхня мета – відвоювати значну частину територій до осені; перемістити артилерію та ракетні системи до кордону з контрольованим Росією Кримом; просунутися далі на схід України, а після цього розпочати переговори з Москвою вперше, відколи мирні перемовини зірвалися в березні минулого року.

«Росія піде на переговори лише тоді, коли відчує загрозу», – наголосив український високопосадовець.

Водночас ЦРУ відмовилося надати оцінку Бернса щодо перспектив контрнаступу.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує показати певні результати на фронті перед липневим самітом НАТО у Вільнюсі. Він також розповів, які фактори останніми місяцями сповільнили контрнаступ Збройних сил.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков закликав не робити поспішних висновків про повільний контрнаступ.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен нагадав, що російські окупанти готували оборонні укріплення протягом багатьох місяців, однак ЗСУ за підтримки західних союзників здатні подолати цю перешкоду.