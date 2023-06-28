Скоро усі все побачать: Резніков закликав не робити поспішних висновків про повільний контрнаступ

Основні резерви військ України ще не задіяні в операції

Контрнаступ ЗСУ не зводиться лише до звільнення низки сіл, які перебували під російською окупацією. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Financial Times.

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«Коли це станеться, ви все це побачите... Усі все побачать», – сказав Резніков, закликавши не надавати значення повідомленням ЗМІ про повільне просунення України проти добре укріплених російських.

За словами міністра, основні резерви військ України, зокрема більшість бригад, нещодавно навчених на заході та оснащених сучасними танками та бронетехнікою НАТО, ще не задіяні в операції.

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Він також сказав, що заколот, який стався в Росії минулими вихідними, продемонстрував фундаментальну слабкість режиму президента Володимира Путіна, але застеріг від того, щоб робити ставку на подальші «заколоти та заворушення» заради успіху на полі бою.

Рєзніков, який висловив сподівання, що заворушення в Москві спонукають західні столиці ще більше збільшити постачання зброї для допомоги Києву, сказав, що українська армія продовжує завдавати тяжких втрат російським військам, використовуючи руйнування як інструмент, а «звільнення українських земель як мету».

Триває 490-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару іранськими ударними безпілотниками типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється.